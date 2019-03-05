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Весенняя диета: как избавиться от лишних килограммов

Хотите, чтобы лишние килограммы таяли, как снег? Садитесь на весеннюю диету!

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:00
Ешьте больше весенних овощей и фруктов
Ешьте больше весенних овощей и фруктов
Фото: Pixabay

По статистике, люди в зимний период набирают до 4 килограммов лишнего веса. Весна – самое лучшее время для того, чтобы подумать о том, как привести организм в порядок и избавиться от лишних килограммов, тем более что весной так хочется быть привлекательной и красивой.

Наш организм запрограммирован на то, чтобы зимой мы питались более жирными, согревающими и калорийными блюдами, а весной переходили на более легкие. Весной необходимо обогатить свой рацион свежими овощами и фруктами, которые наполнят организм необходимыми витаминами и микроэлементами. Нельзя забывать о рыбе и морепродуктах, квашеной и морской капусте. Все морепродукты восполняют дефицит йода, который также является одной из причин весеннего недомогания.

Особенности весенней диеты

Весенняя диета является прекрасно сбалансированной системой питания, являющейся достаточно легкой, при этом сохранившей в себе весь питательный потенциал из витаминов и микроэлементов. Благодаря этому, вы сможете сохранить хорошее настроение и работоспособность, при этом похудев в среднем на 10 килограммов.

Весенняя отличается от других диет тем, что она удаляет подкожный жир, не ограничивая наш организм в полезных микроэлементах и витаминах. Весенняя диета существует в нескольких известных вариантах. Они отличаются только списком разрешенных продуктов, основные принципы диеты сохраняются.

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Весенняя диета запрещает употребление бананов и других сладких фруктов – лучше всего выбирать яблоки, киви, груши. Все остальные овощи и фрукты необходимо употреблять в разумных пределах, но ежедневно.

Сахар в чистом виде, сдобу и кондитерские изделия придется на время исключить из своего рациона. Зато можно ввести зеленый чай и большое количество минеральной воды.

Эта диета не является голодной и "жесткой". Соблюдая главные принципы здорового питания, вы не будете ощущать чувства голода. Эта диета долгосрочная и рассчитана на три месяца. Все мы знаем, что большинство краткосрочных диет дают и кратковременный результат. А весенняя диета поможет привыкнуть к нормальному сбалансированному питанию и нормализует обмен веществ в организме, вследствие чего потерянные килограммы надолго покинут вас.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" рассказывал об особенностях диеты Дюкана. Мы также писали, как похудеть на японской диете.

Смотрите сюжет о самых абсурдных диетах мира:

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Источник: domashniy.ru
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