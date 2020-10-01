Строгая диета. Ученые удивили необходимым количеством кормлений кота в день

У кота на языке находится 473 вкусовых рецептора

Украина оказалась страной котов. Она вторая в мире по количеству домашних любимцев. Согласно статистике, на 100 жителей приходиться 17 животных, то есть кот или кошка есть у каждого шестого украинца. Но нашу страну в этом вопросе обогнали американцы, где питомцы есть в каждой четвертой семье. Кормят своих котов украинцы по-разному. Половина хозяев бросают котам объедки со стола, четверть – варят блюда специально для них, а остальные – покупает корм в магазине. Сколько раз в день нужно кормить котов и чем – далее в материале.

Сюжет Дарьи Панченко и Александра Энгстрема Видео: Сегодня

О том, сколько раз в день едят коты, у украинцев не спрашивали, но канадские ученые советуют давать им пищу только раз в день. И подкрепляют свои слова результатами эксперимента: одних котов кормили три раза в сутки, а других – только раз. Именно вторые и оказались здоровыми. Действительно ли кошкам нужна строгая диета – узнавали у ветеринара и владельцев котов.

У кота на языке находится 473 вкусовых рецептора. Ученые говорят: кот в 20 раз лучше чувствует вкусы, чем человек.

По словам Валерии, у которой есть две кошки, они очень любят, когда их чешут и гладят. При этом рацион животных – разнообразный: и сухой корм, и паштеты, и рыба – как деликатес.

"Стараюсь их кормить три раза в день, как и сама ем, но иногда мне кажется, что мои кошки питаются намного лучше чем я", – рассказывает Валерия.

Аппетит у кошек хорошей, поэтому кормить их раз в день, как советуют ученые, вряд ли сможет. Ведь, когда они голодные, то подходят и начинают мяукать, просить лапкой. В таком случае оставить их голодными просто невозможно.

Сколько раз в день нужно кормить кота Фото: Unsplash

А вот корреспондент новостей "Сегодня" Владислав Паливода оставлять голодным своего мейнкуна не рискует.

"Если я его буду кормить один раз в день, то мне кажется, что через два дня он просто съест меня", – шутит Владислав.

Его мейнкуна зовут Арчи, весит он 9 килограммов и он настоящий гурман. Как проголодается – громко требует лакомств. Кормит Владислав своего кота четыре раза в день.

Ветеринары добавляют, что кормить домашнего любимца можно сколько угодно раз в день. Но объем пищи должен быть строго лимитировано. Идеальный вариант – сухой корм или мясо.

"На упаковках с другой стороны всегда написано сколько на какой вес дается. Вы можете эту дозу давать один раз в день, а можете разбивать частями, но именно эту дозу – достаточно 120-150 г в сутки", – рассказывает главный врач ветеринарной службы Деснянского района Роман Репецкий.

Тем временем в Украине хотят посчитать и зарегистрировать котов и собак: сколько это будет стоить для хозяев.

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