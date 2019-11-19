Вирус Коксаки – чем опасен, основные симптомы и как лечить

Почему эту болезнь называют "ноги-руки-рот" и считают исключительно детской

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Вирусы Коксаки (всего их 29 типов) это разновидность энтеровирусов, которые широко распространены во всем мире. Коксакивирусы очень заразные и любят кислую среду желудка. Однако вирус оседает не только в ЖКТ человека, он может навредить практически любым органам. Энтеровирусы очень распространены, устойчивы во внешней среде и длительное время могут сохраняться в бассейнах, открытых водоемах, предметах обихода, продуктах питания (фрукты, ягоды, овощи).

Впервые штаммы вируса обнаружил и описал в 1948-49 годах ученый Гилберт Даллдорф. Произошло это все в американском городе Коксаки, расположенном к югу от Олбани в Нью-Йорке.

Кстати, там уже полным ходом готовятся к зимним праздникам.

Врачам известно 29 серотипов коксакивирусов, объединенных в группы А и В. Вирусы группы А поражают кожу и слизистые оболочки, в том числе глаза и полость рта. Вирусы группы В поражают плевральную область, сердце, печень, поджелудочную железу и чаще вызывают тяжелые последствия.

Заболевание характеризуется в основном благоприятным течением, тем не менее в некоторых случаях развиваются опасные осложнения.

Пути заражения

Заболеть может абсолютно любой человек. Вирус Коксаки очень заразен. Любые энтеровирусные инфекции считаются болезнями грязных рук, и вирус Коксаки не исключение. Источником заражения может стать общая посуда, полотенца, игрушки, пеленки, постельное белье. Не исключено инфицирование от термически необработанных и немытых фруктов, ягод и овощей. Ведь возбудитель инфекции может долго оставаться в воде, на поверхности предметов, на продуктах. Второй путь передачи вируса – воздушно-капельный.

Беременные женщины могут передать вирус Коксаки своим новорожденным. Поэтому женщины в положении должны срочно сообщить своему лечащему врачу о появлении симптомов инфекции, особенно, если приближается срок родов.

Источником распространения инфекции может быть только человек. Больной наиболее заразен в течение первой недели, начиная от появления первых симптомов. Однако же жизнеспособные коксакивирусы были обнаружены на сроке трех недель от начала заболевания в респираторных трактах, а в фекалиях присутствовали даже до восьми недель, но за это время вирусы становились менее заразными. Таким образом, человек остается заразным вирусом Коксаки несколько недель после выздоровления, хотя и не настолько сильно, как вначале заболевания.

Группа риска

Заболеть вирусом может человек любого пола, возраста и социального статуса. Но чаще всего болеют дети до 10 лет. Вирус Коксаки называют именно "детским" вирусом. Взрослые подхватывают эту болячку очень редко, так как у них в течение жизни вырабатывается иммунитет к тем или иным энтеровирусам.

Малыши до 3 месяцев имеют защиту от энтеровирусов, поэтому они вне зоны риска. А после 10-12 лет все дети уже встречались с энтеровирусами и выработали устойчивый иммунитет к ним. Поэтому самая большая группа риска — это дети от 3 месяцев до 10 лет.

Симптомы

Заболевание может проявиться не сразу. Так как инкубационный период Коксаки вируса составляет от 5 до 10 дней. Чаще всего первые симптомы появляются через 2-4 дня. Начало болезни может напоминать обычное ОРВИ:

ухудшение общего самочувствия;

слабость, вялость;

потеря аппетита;

лихорадка, высокая температура, иногда до 39° и выше;

диарея или запор

возникает тошнота и рвота;

болит горло, затруднено глотание;

боли в мышцах;

сыпь на ладонях, ступнях вокруг рта в виде язвочек и водянистых прыщиков.

Появление таких язвочек и водянистых прыщиков и является самым специфическим симптом вируса Коксаки. Местом их локализации обычно выступают ноги и руки, однако врачи обнаруживают их и в ротовой полости. Со временем и развитием вируса язвы могут появиться по всему телу, но преимущественно они будут располагаться вокруг рта. Также часто наблюдается синдром рука-нога-рот — сыпь появляется одновременно на слизистой во рту, ладонях и ступнях. Сыпь при Коксаки может чесаться, но не должна гноиться. Если в пузырьках появился гной, то нужно немедленно обратиться к врачу: это может говорить о вторичной инфекции.

Симптомы вируса Коксаки очень схожи с ветрянкой! Но различить их просто по месту высыпания. При коксакивирусах сыпь будет на ладонях и ступнях. При ветрянке такого не наблюдается.

Вирус Коксаки тип А и тип В

Коксакивирусы типа А (всего их 23 типа) вызывают герпангину – лихорадочное заболевание. Для него характерны болезненные пузырьки, язвочки диаметром 1-10 мм во рту, горле, в области рук, на ногах или же во всех этих областях стразу. Из-за чего болезнь часто называют "руки-ноги-рот". Иногда они очень болезненные и мешают нормально есть и пить (если они во рту). Пузырьки на теле лопаются с образованием корок. На этих местах может шелушиться и отслаиваться кожа. Сыпь проходит сама в течение 7-10 дней.

Герпангину, несмотря на название, не вызывает вирус герпеса. Кроме того, это состояние легко отличить от обычной ангины, при котором воспаляются миндалины.

Еще один симптом, который часто присутствует при заражении Коксаки, – геморрагический конъюнктивит. Глаза начинают слезиться и болеть, отекают веки, на слизистой возникают кровоизлияния, появляются гнойные выделения. Как правило, сначала страдает один глаз, потом болезнь перекидывается на другой. Температура при этом может быть нормальной или слегка повышенной.

Вирусы типа B (всего их 6) являются причиной эпидемии плевродинии (лихорадка, легкая боль с головной болью, которая длится от 2 до 12 дней и проходит сама). Эпидемическая плевродиния также называется болезнью Борнхольма. И, к счастью, встречается очень редко.

Недавно ученые исследовали вирус Коксаки B4 и пришли к выводу, что он может стать причиной инсулинозависимого диабета.

Осложнения

В очень редких случаях вирусы Коксаки (и тип А, и тип В) могут вызвать серьезные осложнения:

нарушение работы сердца, инфекционный миокардит;

воспаление печени, не вызванное вирусами гепатита;

энцефалит;

плеврит, или воспаление плевральной полости. Заподозрить это осложнение можно при появлении боли во время дыхания и кашля без предшествующего насморка;

серозный менингит, или воспаление оболочек головного/спинного мозга. Наиболее опасное осложнение, успех лечения которого зависит от своевременной медицинской помощи. Необходимо срочно обратиться к врачу при очень высокой температуры, частой рвоте и сильной головной боли.

Перенесенная инфекция Коксаки у беременных может вызывать врожденные пороки развития сердечно-сосудистой, мочеполовой и пищеварительной систем у новорожденного. Энтеровирусы могут быть причиной развития тяжелой инфекции центральной нервной системы у новорожденных, следствием которой может стать летальный исход.

Стоит отметить, что все эти осложнения бывают крайне редко.

Профилактика

Вакцины от вируса Коксаки не существует. Специфической профилактики тоже. Но важно помнить и соблюдать следующие простые правила.

тщательно мыть руки с мылом перед едой, после посещения туалета, после возвращения с прогулок;

использовать для питья только бутилированную или кипяченую воду. Особенно, если вы находитесь в другой стране.

соблюдать температурные условия хранения пищи, употреблять в пищу продукты с известными сроками хранения;

тщательно мыть фрукты, ягоды, овощи;

при ухудшении эпидемиологической ситуации в городе ограничивать допуск детей в бассейны.

Лечение

Специфического лечения не существует. Считается, что организм сам прекрасно справляется с этим вирусом в течение 5-12 дней (в зависимости от типа А или В). Препараты же назначаются только для облегчения симптомов. Важно помнить, что при вирусе Коксаки нужно соблюдать простые правила для скорейшего выздоровления.

Постельный режим на весь период интоксикации.

Диета с большим количеством жидкости и витаминов.

В случае выраженной диареи и рвоты – прием дегидратационных растворов.

Также используется ряд лекарственных средств. Это могут быть антисептики для обработки сыпи, препараты и противовоспалительные средства для снижения головной боли и температуры.

Прогноз по выздоровлению очень благоприятный.

Но при любых вышеописанных симптомах или подозрениях на вирус Коксаки надо обратиться к врачу (терапевту, педиатру, инфекционисту), чтобы избежать возможных осложнений.

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