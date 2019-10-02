Визит к стоматологу: безопасно ли лечение зубов под наркозом

Лечение зубов может длиться 2 секунды

Лечение зубов под наркозом Фото: Pixabay

Советская система лечения зубов оставила нам в наследство страх посещения стоматологического кабинета или, говоря научным языком, – дентофобию. Ранее, посещения врача-стоматолога вызывало не очень приятные воспоминания, связанные с болью и дискомфортом. Но сегодня, с развитием современных технологий обезболивания, лечение зубов изредка вызывает болевые ощущения.

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Впрочем, родители по привычке не спешат посещать сами или приводить ребенка к стоматологу. Зря, потому что современная медицина предлагает множество способов лечения зубов безболезненно при помощи анестезии.

Разобраться в видах стоматологического обезболивания нам поможет практикующий врач-стоматолог с 30-летним опытом, профессор, основатель сети собственных клиник Ярослав Заблоцкий.

"Безопасность пациентов во время операции с годами значительно возросла, и ваш врач в первую очередь позаботится о ней. Любая операция под общим наркозом – это стресс для организма, поэтому выполнять все манипуляции для ввода пациента в медикаментозный сон должен опытный специалист", – убежден врач.

Стоматолог Ярослав Заблоцкий Фото: пресс-служба

Анестезия или наркоз

Анестезия и наркоз – это разные понятия, начиная от химических различий препаратов и их способа введения. Но люди это часто путают.

"Анестезия – это местное обезболивание, осуществляется с помощью инъекции в десну рядом с зубом, который требует лечения. Такая инъекция позволяет на короткое время (10-60 минут) обезболить определенный участок. Наркоз – это общее обезболивание, с полной или частичной потерей сознания и болевой чувствительности. Главным преимуществом этого метода обезболивания является то, что пациент не помнит, как ему проводили лечение, не помнит болевые ощущения и не будет бояться следующего визита к врачу", – объясняет врач Заблоцкий.

Анестезия

Современные препараты и медицинское оборудование позволяют минимизировать негативное влияние от анестезии или наркоза на организм человека. Но у многих родителей бытует мнение, что анестезия может навредить ребенку.

"Анестезию применяют для снижения чувствительности на определенных участках, где будет проводиться лечение. Обезболивание наступает после введения лекарственного средства, которое препятствует прохождению болевого импульса с нерва в мозговые центры, в зоне проведения вмешательства, – рассказывает врач. – Обычно такие инъекции вводят шприцем после обезболивания десен с помощью аэрозолей, ароматических гелей или растворов".

Наркоз

Этот вид обезболивания выключает сознание пациента. Вы ничего не видите, не слышите, не чувствуете боли, ваши мышцы полностью расслабляются, а после операции полностью отсутствуют воспоминания о ней.

"Для взрослых, чаще всего, применяют внутривенный наркоз – "медицинский сон". Проводится с помощью введения специальных препаратов в вену. При таком способе человек дышит самостоятельно. Врачи используют медицинский сон в тех случаях, когда есть показания к объемной, длительной стоматологической операции", – говорит врач Ярослав Заблоцкий.

Интубационный наркоз

А вот для детей, как правило, используют интубационный наркоз. В этом случае устанавливается специальная трубка в нос или рот, с помощью которой происходит процесс дыхания у ребенка. Для детей такой вид обезболивания считается самым безопасным. Его продолжительность не должна достигать трех часов. Применяют интубационный наркоз, чаще всего для детей, у которых есть фобии или большое количество больных зубов.

Особенности обезболивания

"На современном этапе изредка применяется наркоз одним-единственным препаратом, гораздо чаще это комплексный процесс, и очень индивидуальный. Именно поэтому перед проведением наркоза с вами будет подробно говорить анестезиолог, выясняя, чем болели вы или ваш ребенок, есть ли какие-либо жалобы, и многое другое. Это необходимо для того, чтобы подобрать такие препараты, которые организм сможет перенести с минимальной вероятностью каких-либо осложнений. Разумеется, на этом этапе ваша задача – ничего не скрывать от врачей.

Во время лечения зубов под общим наркозом в кабинете должны быть четыре специалиста: врач-анестезиолог, медсестра-анестезист, врач-стоматолог и его ассистент. Также, обратите внимание на лицензию. Обязательно, клиника, оказывающая такие услуги должна иметь лицензию на анестезиологию и реанимацию, и на хранение специальных препаратов для проведения обезболивания", – советует врач-стоматолог Ярослав Заблоцкий.

Если вы или ваш ребенок нуждается в лечении зубов под общим наркозом, не стоит сомневаться. Подобный метод является общепринятой практикой, которая во всем мире признана эффективной и безопасной. Потому что сегодня, благодаря общему обезболиванию, врачи-стоматологи имеют возможность провести за одно хирургическое вмешательство столько, сколько когда-то делали за шесть приемов под местной анестезией.

Напомним, ранее мы писали, как правильно чистить зубы и ухаживать за деснами.

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