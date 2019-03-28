Вместо пластика: как мир переходит на одноразовую эко-посуду

Пластик теперь заменяют бамбуком, косточками авокадо и стеклом из сахара

Экологичная одноразовая посуда захватывает мир. В Берлине вместо пластиковой посуды делают "витамины" для природы. Стаканчик из бамбука полностью разлагается за полгода, тогда как пластиковый – за 700 лет. Разница колоссальная!

Китайцы, например, создают посуду из камыша, итальянцы – из кукурузы, мексиканцы – из косточек авокадо. А в Индонезии вообще теперь продают стекло, которое можно есть. Его готовят из расплавленного сахара. Такие стаканчики даже делают разноцветными.

А вот в Британии нашли оригинальную замену пластиковым бутылкам: из водорослей там делают одноразовые резервуары для воды и других жидкостей.

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Не отстают и наши: в Украине уже разработали съедобные тарелки, чашки и даже ложки с вилками. Есть и палочки для размешивания напитков. Со временем такая посуда становится мягче, и ее можно съесть как десерт после обеда. Правда, это изобретение довольно калорийно, ведь главный компонент там – тесто. Впрочем, оно очень вкусное и с разными вкусами.

В ближайшее время съедобная посуда должна поступить в продажу. Кроме этого, украинские изобретатели готовят новый вид пакетов из материала, который напоминают крахмал. Такая упаковка полостью разлагается всего за месяц, а появиться в наших магазинах она может уже в этом году.

Напомним, ранее немецкая журналистка предложила отказаться от туалетной бумаги. А ученые рассказали о страшном вреде зубных щеток.

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