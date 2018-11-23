Вода, салаты и запеченные овощи: как очистить организм к Новому году

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"Ранок з Україною" (Телеканал Украина)

За годы неправильного питания в организме каждого человека накапливается минимум 2 кг остатков еды, которые не дают нам спокойно жить. Мы расскажем о самых популярных методах очищения.

Способ первый: обычная вода и минимум жареного.

"Чтобы вычислить свою норму воды, умножьте 50 мл на 1 кг идеального веса", – говорит диетолог Александр Кущ.

Идеальный вес – это тот, который прописан в специальных табличках, где сопоставлены рост и вес.

Еще один способ очищения – запеченные овощи или салаты. Главное, с нерафинированным маслом – оно ответственно за чувство сытости. Впрочем, сидеть на одних салатах можно не больше, чем четыре дня.

А вот бабушки метод – три-пять дней пить касторовое масло в сочетании с соком лимона – испытывать опасно.

"Таким способом можно сдвинуть камни в желчевыводящих протоках, что способно вызвать хроническую желтуху", – предостерег Александр Кущ.

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