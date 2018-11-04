Восемь лучших продуктов для молодости кожи

Питать кожу нужно не только снаружи, но и изнутри

Употребляйте продукты, богатые витаминами А и С Фото: depositphotos.com

Осенью кожа становится сухой и обезвоженной. Прежде чем тратиться на дорогие лосьоны и кремы, попробуйте подпитать ее изнутри. Вот восемь продуктов, которые подарят вашему лицу красивый цвет и здоровое сияние.

Листовая зелень

Шпинат полезен для кожи Фото: pixabay.com

Если вы не получаете достаточного количества витамина А из продуктов, ваша кожа сильно страдает. Дефицит этого питательного вещества делает кожу сухой и шелушащейся. Попробуйте включить в свою меню темную листовую зелень, такую как шпинат и кудрявая капуста – это идеальные источники витамина А.

Устрицы и другие продукты, богатые цинком

Устрицы богаты цинком Фото: pixabay.com

Цинк помогает отрегулировать работу сальных желез и избавиться от акне. Он содержится в устрицах, крабах, арахисе, говядине, яичных желтках и фасоли.

Цитрусовые

Цитрусовые полезны для кожи Фото: pixabay.com

Апельсины и грейпфруты богаты витамином С, который помогает повернуть часы вспять, предотвращая появление морщин.

Зеленый чай

Зеленый чай богат антиоксидантами Фото: pixabay.com

У зеленого чая есть полезные свойства, которые помогают защитить кожу от меланомы. Этот продукт также оказывает противовоспалительное действие и помогает избавиться от прыщей.

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Яйца

Яйца улучшают тонус кожи Фото: pixabay.com

Лютеин и зеаксантин – антиоксиданты, которые содержатся в куриных яйцах, улучшают тонус кожи и защищают ее от УФ-повреждений.

Помидоры

Помидоры защищают кожу от вредных солнечных лучей Фото: pixabay.com

Употребление помидоров помогает защитить кожу от поражения ультрафиолетовыми лучами, которые вызывают преждевременное старение и рак кожи.

Черника

Черника уменьшает воспаления Фото: pixabay.com

Черника и другие ягоды, богатые антиоксидантами, защищают нашу кожу от действия свободных радикалов, которые нарушают здоровое производство клеток, заставляя нас выглядеть старше. Они также содержат витамин С и оказывают противовоспалительный эффект.

Морская рыба

Лосось уменьшает глубину морщин Фото: pixabay.com

Морская рыба (лосось, тунец и форель) богата омега-3 жирными кислотами. Они помогают смягчить сухую кожу, удерживая влагу, что помогает уменьшить глубину морщин и кожные высыпания.

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