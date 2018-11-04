Восемь лучших продуктов для молодости кожи
Питать кожу нужно не только снаружи, но и изнутри
Осенью кожа становится сухой и обезвоженной. Прежде чем тратиться на дорогие лосьоны и кремы, попробуйте подпитать ее изнутри. Вот восемь продуктов, которые подарят вашему лицу красивый цвет и здоровое сияние.
Листовая зелень
Если вы не получаете достаточного количества витамина А из продуктов, ваша кожа сильно страдает. Дефицит этого питательного вещества делает кожу сухой и шелушащейся. Попробуйте включить в свою меню темную листовую зелень, такую как шпинат и кудрявая капуста – это идеальные источники витамина А.
Устрицы и другие продукты, богатые цинком
Цинк помогает отрегулировать работу сальных желез и избавиться от акне. Он содержится в устрицах, крабах, арахисе, говядине, яичных желтках и фасоли.
Цитрусовые
Апельсины и грейпфруты богаты витамином С, который помогает повернуть часы вспять, предотвращая появление морщин.
Зеленый чай
У зеленого чая есть полезные свойства, которые помогают защитить кожу от меланомы. Этот продукт также оказывает противовоспалительное действие и помогает избавиться от прыщей.
Яйца
Лютеин и зеаксантин – антиоксиданты, которые содержатся в куриных яйцах, улучшают тонус кожи и защищают ее от УФ-повреждений.
Помидоры
Употребление помидоров помогает защитить кожу от поражения ультрафиолетовыми лучами, которые вызывают преждевременное старение и рак кожи.
Черника
Черника и другие ягоды, богатые антиоксидантами, защищают нашу кожу от действия свободных радикалов, которые нарушают здоровое производство клеток, заставляя нас выглядеть старше. Они также содержат витамин С и оказывают противовоспалительный эффект.
Морская рыба
Морская рыба (лосось, тунец и форель) богата омега-3 жирными кислотами. Они помогают смягчить сухую кожу, удерживая влагу, что помогает уменьшить глубину морщин и кожные высыпания.
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