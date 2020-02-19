Воспаление желчного пузыря: поможет ли фитотерапия

Народные средства успешно применяются при холецистите

При холецистите поможет фитотерапия Фото: freepik.com

Хроническое (вялое, неострое) воспаление стенки желчного пузыря – это и есть холецистит. Это заболевание чаще всего обостряется после употребления жареного мяса, сала, блинов, жареной картошки, всяческих (сомнительного происхождения) майонезов, соусов, маринадов, магазинных или просто несвежих салатов. То есть питание, чтобы не обострить холецистит, должно быть правильное, частое, дробное. Нужно учитывать и индивидуальные особенности организма. У кого-то желчный пузырь буквально не переносит молочные продукты. А кому-то, наоборот, они окажут буквально "эффект панацеи".

Настои и отвары лекарственных растений также уменьшают воспалительные изменения стенок желчных путей, препятствуют тому, чтобы в желчи не образовывались камни.

"Кстати, целебные травы можно заваривать в натуральной минеральной воде, – говорит гастроэнтеролог Ирина Казимир. – Только обратите внимание, чтобы на этикетке было указано, что применение разрешено при хроническом холецистите. Только не забывайте фильтровать травяной настой от осадка. Кратность, дозы и сроки применения минеральных вод согласовывайте с лечащим врачом".

Кукурузные рыльца. Для приготовления настоя 1 ст. ложку кукурузных рылец заливают стаканом крутого кипятка, охлаждают, фильтруют и по глоточку принимают в течение дня перед едой. Учитывая 5–6-­разовый прием пищи (малыми порциями) в течение дня, с такой же кратностью получится прием внутрь настоя кукурузных рылец.

Безусловно, в лечении холецистита нужно делать перерывы. Скажем, настой кукурузных рылец можно применять 7–10 дней, а затем следует сделать перерыв на 3–7 дней, исходя из самочувствия.

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Листья бессмертника, мяты, барбариса, березы можно заварить точно так же, как и кукурузные рыльца. Рекомендуется, если нет аллергии на эти растения, в течение пяти дней ежедневно заваривать разные листья. Скажем, в понедельник — березовые, во вторник — барбарисовые и т. д. Пять дней разнотравья, а в выходные — перерыв. А можно перерыв сделать в понедельник-­вторник, потому что в выходные выше вероятность семейных застолий, и как следствие, переедания.

"Также при холецистите по показаниям доктора принимают спазмолитики, ферменты, нормализаторы моторики­перистальтики, желчегонные препараты, противогастритные. Категорически не советую ходить в аптеку и просить "что­-нибудь от желчного пузыря". Пусть назначения вам сделает квалифицированный врач", – подытожила гастроэнтеролог Ирина Казимир.

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