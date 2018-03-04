Возможно ли бросить курить без принуждения

Убедить себя в чем-либо или заставить не делать то, что вам нравится и к чему привыкли – невероятно сложно

Весна зарождает у нас мысли начать новую, более здоровую жизнь. Многие заядлые курильщики хотят бросить эту вредную привычку и ищут точку отсчета: брошу с нового года, с понедельника, весной и т.д. и т.п.

Первый шаг – правильно сформулировать вопрос

Убедить себя в чем-либо или заставить не делать то, что вам нравится и к чему привыкли – невероятно сложно. Так же и с курением: психологи советуют начать с самой формулировки. "Я хочу бросить курить" или "Я хочу перестать травить себя никотином за свои же деньги" – чувствуете разницу?

Заядлые курильщики, особенно люди молодые и еще не заработавшие кашель курильщика, желтизну зубов, быстро стареющую кожу и прочие "прелести" курения, не хотят знать правду о болезнях и статистике смертей, вызванных курением. Все разговоры о вреде никотина и содержащихся в сигаретах канцерогенов вызывают у них раздражение.

Поэтому специалисты советуют не вести споров о вреде курения, а изучать больше информации на данную тему. Что содержится в сигаретах, как табак влияет на различные органы и системы, статистика заболеваний и смертей, связанных с курением и т.д. помогут заядлому курильщику не заставить себя тотчас же бросить сигарету, а все чаще задумываться о том, какой вред здоровью он сам, да еще и за свои деньги, наносит. Когда вы почувствуете желание бороться с никотиновой зависимостью, тогда пора выбрать наиболее подходящий вам метод. Самому справиться бывает сложно, поэтому не стесняйтесь обратиться за помощью к психологам и наркологам.

Как выработать желание бросить курить, не читая медицинскую литературу

Далеко не каждый найдет время или желание читать информацию о вреде курения. Какой бы важной и полезной она не была бы. В таких случаях психологи советуют, продолжая курить, начать обращать внимание на следующие вещи:

Незаметно понаблюдайте за курящими людьми на улице, на работе и т.д. Обращайте внимание на то, что многие курят на автомате, а также на состояние их кожи, зубов и т.д.

Сконцентрируйтесь на запахе сигаретного дыма и запахе, который остается на одежде, в машине, на коже рук курильщика. Насколько он вам приятен? Попросите оценить этот запах некурящих друзей – какие у них ассоциации? Вряд ли кто-то скажет вам, что ваши руки или одежда пахнут свежестью и запах им приятен.

Курите без привязки к делам или действиям: то есть параллельно не читайте, не просматривайте почту, не говорите по телефону и т.д. Хочется курить – отложите все дела и курите.

Проделывая эти простые вещи ежедневно, у многих заядлых курильщиков крепнет осознанное желание отказаться от сигарет.

Как справиться с желанием закурить после отказа от сигарет

При отказе от сигарет можно справиться с паникой и стрессом, если вы возьмете себя в руки. Симптомы "ломки" начнут уходить на 5-7 день после отказа от никотина: сравните это с простудой. Ведь когда мы болеем, то мы принимаем лекарства, отвлекаем себя книгами и фильмами и стараемся скорее выздороветь. Так и с курением. Но делать ставку только на силу воли – задача не из легких. Мысли о сигаретах и нестерпимое желание закурить – это нормально и ругать себя за это нельзя. Важно работать с самим желанием курить, тогда пропадет и зависимость.

Также не стоит менять свои привычки, приносящие удовольствие. Если ваш утренний ритуал – чашка кофе с сигаретой, то оставьте чашку кофе, а вместо сигареты жуйте зубочистку или соломинку для коктейля. Важно перебороть первые секунды желания закурить. Найдите замену вредным привычкам – хочется курить – попробуйте отжаться несколько раз или постоять в планке. Посчитайте, сколько денег уходит на сигареты в месяц, и потратьте эту сумму на абонемент в бассейн, занятие йогой или танцами – это поможет снять стресс, который вы привыкли снимать курением.

Напомним, ранее ученые открыли главную опасность вейпинга,

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О нескольких действенных методах борьбы с курением, смотрите на видео ниже:



