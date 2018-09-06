Врач рассказала, кому нужно есть сливы

Фрукт содержит в себе множество полезных элементов

Слива. Фото: pixabay

Известный врач-диетолог Светлана Фус рассказала в Facebook, чем полезны для здоровья сливы.

"В состав слив входят витамин C, витамины группы В, провитамин А, сахар, пищевые волокна, органические кислоты, азотистые, дубильные, пектиновые вещества, макро- и микроэлементы. Они содержат активные вещества флавоноиды, а именно антоцианы, которые придают им фиолетовый оттенок", – пишет эксперт.

Светлана Фус утверждает, что люди, которые едят много овощей и фруктов с антоцианами, имеют лучшее здоровьем, меньше страдают болезнями сердечно-сосудистой системы. К тому же, у них намного реже появляются злокачественные новообразования.

"Интересно, что по содержанию витамина Е слива является одним из лидеров среди фруктов. Эти плоды сохраняют свои полезные свойства даже после переработки. Сейчас она вкусная, полезная и свежая. Пользуйтесь этим", – советует врач.

Пост Светланы Фус Фото: facebook.com/svetlanafus

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