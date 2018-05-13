Врачи доказали, что дуть на рану – опасно

Даже небольшой порез кожного покрова приводит к возникновению болевых ощущений и кровотечению

Деть на рану нельзя. Фото: ziv.ru

С детства мы все привыкли, что если поранишься, то можно подуть на ранку и станет легче. Но врачи утверждают, что такой метод самолечения приносит больше вреда, чем пользы и на то есть веские основания.

Если дуть, меньше болит. Даже небольшой порез кожного покрова приводит к возникновению болевых ощущений и кровотечению. Чтобы начался процесс заживления, сначала должна остановиться кровь. Это происходит в течение определенного промежутка времени, и весь этот период рассеченные ткани продолжают посылать в мозг соответствующие болевые сигналы.

Если в этот момент дуть на рану, то, во-первых, даже слабый поток воздуха начнет охлаждать кожу, что создает легкий обезболивающий эффект. Соответственно, из-за, пусть небольшого падения местной температуры в очаге воспаления, сосуды начинают сужаться, что приводит к уменьшению и быстрому прекращению кровотечения. А в третьих, воздух, который выдувает человек, влажный. Чтобы рана быстрее затянулась, необходим нормальный уровень влажности в тканях, именно такой, какой существует в ротовой полости человека. Сухая кожа заживает плохо и медленно. В итоге, дуновения на рану действительно помогают ей затягиваться.

В чем же вред? Биологи утверждают, что в ротовой полости любого человека обитает более ста восьмидесяти видов микроорганизмов. Они живут на слизистой оболочке рта, на языке, на эмали зубов, в межзубных пространствах, в человеческой слюне и активно участвуют в пищеварительной функции человека. Постоянной стерильности в ротовой полости добиться невозможно. Даже если использовать мощные антибактериальные средства, спустя некоторое время во рту снова будут обнаружены бактерии.

Они постоянно поступают с пищей, водой, воздухом, заносятся из других отделов организма, задерживаются и активно размножаются в благоприятных для этого условиях, ведь во рту человека тепло и влажно.

Если дуть на кровоточащую рану, то вместе с безобидной микрофлорой ротовой полости на пораненные, воспаленные края кожи попадают и болезнетворные бактерии, и вирусы и здесь они ведут себя иначе. Микробиологи давно установили, что свернувшаяся кровь — самое благоприятное место для размножения любых микроорганизмов.

Вследствие этого на только что затянувшейся ране палочка Коха и стафилококки начинают активно делиться, возникают нагноения и процесс лечения раны в дальнейшем сильно затягивается. Ну а если гнойную рану не лечить, то и вовсе возможно развитие абсцесса и даже заражение крови. Поэтому дуть на открытые раны весьма опасно, поскольку вероятно возникновение быстро развивающихся инфекций.

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