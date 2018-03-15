Врачи выявили неожиданный симптом больного сердца

Есть множество признаков, которые свидетельствуют о больном сердце. Но чаще всего о "неполадках" многие из нас узнают по не двузначным симптомам.

Как недавно выяснилось, определить риск сердечного приступа или других проблемах с сердцем можно быстро и просто. В результате исследований ученые установили, что простое рукопожатие поможет сделать точную диагностику, пишет CNN.

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Так, по их словам, крепкое рукопожатие – признак совершенно здорового сердца. Поскольку в таком случае наблюдалась наименьшая степень "износа" сердечной мышцы у взрослых людей и, соответственно, склонностей к развитию сердечно-сосудистых заболеваний.

Как известно, в исследовании принимали участие 4654 человека в возрасте 40-69 лет. Силу рукопожатий измеряли на протяжении четырех лет при помощи гидравлического ручного динамометра, а сердце обследовали при помощи МРТ (в том числе и кардиоваскулярной).

В результате выяснилось, что каждое отклонение от нормы в силе рукопожатия было связано с риском инсульта или сердечных заболеваний.

Пока ученым сложно объяснить эту закономерность. Согласно одной из теорий, это связано с увеличением в организме, в частности, в области сердца, количества белковых отложений. Они могут являться причиной ослабления мышц и сердечной дисфункции.

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