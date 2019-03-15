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Вред сахара: почему стоит навсегда отказаться от сладкого

Чем заменить сахар с пользой для здоровья и фигуры

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:22

38 процентов всех смертей в Украине – из-за неправильного питания. Такой вывод сделали ученые Йенского университета, проанализировав причины смертности в полусотне европейских стран. Мы едим много сладкого. А ожирение, диабет, болезни сердца и даже онкология – возникают от сахарной зависимости. 

Сахара в моей жизни больше не будет! Так 1,5 года назад решил киевлянин Руслан Бондаренко и отказался от сладкого.

"В первую очередь, я почувствовал настоящий вкус кофе и чая. Потом изменились вкусовые качества фруктов. При любом застолье, если на столе есть торт, то сильного влечения к нему не чувствую", – рассказал мужчина.

Эльмира Джангирова три года без сахара. Но сладости из ее жизни не исчезли. Оказывается, они могут быть полезными. В пирожном, что она заказала в кафе, ни грамма рафинада.

"Это явно полезный десерт, я чувствую орешки, финики. Круто, мне нравится", – делится впечатлениями девушка.

Отказаться от сахара несложно, говорит Эльмира. Стоит просто понять, что это – бомба замедленного действия для организма.

"Глюкоза, конфеты и тортики – они не сделают нашу жизнь ярче и лучше, и не избавят нас от стресса. Конфеты – это не выход из ситуации. Во фруктах - та же самая глюкоза, которая дает эндорфины и заряд бодрости", – добавила киевлянка.

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Орехи, кокосовое молоко и стружка, мед, сухофрукты и натуральные джемы в сочетании с семенами чиа. Все эти продукты прекрасно заменяют магазинные сладости.

Сахар есть не только в шоколадных конфетах и ​​пирожных. Большое его количество содержится во фруктовых соках, йогуртах с наполнителями и консервированных продуктах.

Допустимая норма сахара в сутки – 20 г, говорит диетолог Наталья Михнева. В одной чайной ложке около семи. Грешите лишним – страдает весь организм.

"Нарушается пищеварение, усиливается вздутие, потому что мы подпитываем вредную микробиоту. Нарушаются углеводный и жировой обмен, повышаются уровень холестерина в крови и давление", – рассказывает специалист по питанию.

Сахар быстро вызывает зависимость, избавиться от которой можно за месяц. Именно за это время формируется новая привычка – жить без рафинада.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие гастрономические тренды приобретут популярность в 2019 году. Кроме этого, мы называли самый модный ЗОЖ-напиток 2019 года.

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питание сахар
Источник: Сегодня
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