Сколько яиц можно съедать в день: отвечают диетологи

Вредны ли для здоровья куриные яйца в большом количестве и чем их можно заменить в блюдах

Много куриных яиц есть нельзя, утверждают диетологи. Даже два-три в день могут перегрузить сердечно-сосудистую систему чрезмерным количеством холестерина. Журналисты "Сегодня" узнали, сколько же яиц безопасно съедать и чем их можно заменить в блюдах.

Сюжет Юлии Юлиной и Андрея Шишлова Видео: Сегодня

"Сегодня" спросили у украинцев, сколько яиц они обычно съедают на день. Жительница Киева Ксения призналась, что страшно любит яйца и обязательно съедает по два каждый день: утром всмятку и в обед. Житель Киева Богдан рассказал, что может пожарить омлет из восьми яиц. В то же время киевлянка Алиса отметила, что ест яйца нечасто – где-то по два в неделю.

Людмила Гончарова иммунолог-диетолог

Яичный белок полезнее за рыбий или мясной. В 100 граммах яйца содержится 13 граммов белка. Иммунолог-диетолог Людмила Гончарова отметила, что яйца — это питательный продукт для наших клеток. Там собраны все витамины, минералы, аминокислоты, правильные жиры. То есть холестерин, который помогает все выстраивать в нашем организме.

Однако, яйца калорийны. Поэтому совмещать их лучше с низкокалорийными продуктами: грибами, зеленью. Три яйца за день съесть можно, но раз в четыре дня.



"Идет ферментативная истощаемость, если мы каждый день будем употреблять куриные яйца. Может быть через 20 лет фермент истощится, усваиваться не будет и возникнут воспалительные процессы", – предупреждает Людмила.

Анна Ольховая фуд-блогер

Фуд-блогер Анна Ольховая готовит вкусные блюда для своей семьи и знает, чем можно заменить яйцо. Например, к котлетам добавить крахмал или тертый картофель. К выпечке – банановое или яблочное пюре.

"Самой идеальной и похожей по составу белковой составляющей является аквафаба. Это вода, которая остается после варки любых бобовых", – говорит Анна.

Сырники с изюмом Фото: Depositphotos

Она также делится рецептом сырников, где яйцо заменяет крахмалом: на 300 грамм творога магазинного или домашнего, кто как любит, мы должны использовать одно яйцо. Но его можно заменить двумя чайными ложками крахмала, разбавленными кипяченой холодной водой. Добавить сюда сыр, муку, сахар, соль и тщательно перемешать. После семи минут на медленном огне сырники готовы. Разницы ни по вкусу, ни по внешнему виду нет.

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