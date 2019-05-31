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Вредные снеки: как найти здоровую альтернативу чипсам и сухарикам

Магазинные чипсы, орешки и сухарики опасны для здоровья

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:50

Неполезные, но вкусные – о том, что любят чипсы, призналось большинство из опрошенных корреспондентами "Сегодня" украинцев. В чем же причина того, что нам так хочется похрустеть? И чем можно заменить соленые закуски?

Чем вредны картофельные чипсы

С беконом, паприкой, сыром и крабом – чем аппетитнее ароматизаторы, тем опаснее чипсы. Потому что яркий вкус и запах бекона, курицы или паприки – всего лишь химическая иллюзия.

Хотя основа якобы и натуральная – пшеничная или кукурузная мука, хлеб или картофель. А в дополнение – еще и огромное количество соли, искусственных ароматизаторов, красителей и усилителей. Все это создает насыщенный вкус и провоцирует есть снова и снова.

Со временем мы привыкаем к агрессивным вкусам, и обычная еда нам кажется пресной. В результате производители добавляют все больше ароматизаторов и усилителей вкуса. А питательных веществ в таких продуктах – буквально ноль. И никакой пользы для организма. Поэтому в дополнение к удовольствию от сомнительного вкуса вы получите плюс на весах.

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Гастроэнтерологи предостерегают: увеличение веса – это лишь "вершина айсберга". Любителям чипсов угрожают болезни желудка, печени и не только. Возможно развитие сахарного диабета и ожирения, а на фоне ожирения – еще и метаболические изменения, которые могут привести к появлению гипертонической болезни, атеросклероза, нарушениям работы нервной системы

Чем заменить опасные чипсы

Киевляенка Ольга готовит пикантные и пряные чипсы из чеснока и красного перца, а еще сладкие – из яблока и батата. А из собственноручно испеченного хлеба делает в духовке сухарики. Снеки из магазина семья Ольги не употребляет.

И хотя домашние чипсы по вкусу на магазинные совсем не похожи, Ольга уверяет, что они не хуже, причем готовятся без добавления соли. Готовит их хозяйка из овощей и фруктов, собранных на собственной грядке. Заготавливает столько, чтобы хватило до следующего урожая.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить чипсы из яблок.

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Источник: Сегодня
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