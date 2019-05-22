Вредят здоровью и экологии: почему весь мир отказывается от пластиковых трубочек

В мире постепенно начинают сокращать производство пластиковых соломинок

Пять минут с утренним кофе, а вред природе – на века. Изделия из пластика все больше засоряют Мировой океан, ведь разлагаются значительно медленнее другого мусора. Часто среди этого хлама попадаются соломинки для напитков. Чем они вредят человеку, и как их можно заменить?

Замена пластиковых трубочек

В качестве альтернативы сейчас изготавливают одноразовые трубочки – из ржи и тростника, или многократные – из пищевой стали.

Впрочем, покупая многократные металлические трубочки, нужно хорошо проверять сертификацию. Они должны обязательно быть из пищевой стали. Об этом свидетельствуют отметки 18/8 или 18/10. Все остальные – могут быть вредными для здоровья.

К многократным соломинкам добавляют специальную щеточку. А пользоваться ими можно сколько угодно.

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Более экологичные трубочки – одноразовые. Они натуральные и биоразлагаемые, в отличие от одноразовых пластиковых соломинок, которые даже через 500 лет не разложатся. Они просто превратятся в микропластик, который может попасть в организм человека. Но через любую соломинку некоторые напитки не стоит пропускать.

Они не должны подвергаться высоким температурам, контактировать с алкоголем и с некоторыми жирами, так как под воздействием этих веществ и под влиянием некоторых физических факторов трубочки могут становиться токсичными.

Чем опасны пластиковые трубочки

Пластиковые отходы стали настоящей экологической проблемой. А в сети часто появляются шокирующие видео с загрязнением океанов. После уборки пляжей находят очень большое количество мусора. И трубочки занимают восьмое место среди всех найденных единиц.

Поэтому в странах Евросоюза решили постепенно отказаться от пластиковых изделий. А в Украине экоактивисты предлагают экологические альтернативы пластика.

Напомним, ранее мы рассказывали, как сократить употребление сахара.

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