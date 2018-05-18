Всех самых умных людей объединяет одно особое свойство – ученые

Интересное заявление сделали специалисты из Нью-Мексико и Берлина

В мозгах умных людей мало нейронов. Фото: pixabay.

Эксперты из Университета Нью-Мексико и Берлинского университета имени Гумбольдта выяснили, что люди с большим показателем IQ имеют меньше связей в коре головного мозга.

Дендритная плотность в сером веществе Фото: Nature

Как отмечают авторы интересного исследования, они проанализировали мозги добровольцев из двух групп. В первой состояли 259 человек в возрасте от 18 до 40 лет, во второй – 498, их возраст варьировался от 22 до 36 лет. Анализ морфологии нейронов проводился при помощи диффузионной магнитно-резонансной томографии (МРТ). Этот неинвазивный метод позволил ученым измерить количество дендритов в коре головного мозга. Все участники также прошли IQ-тест. Ученые сопоставили результаты двух измерений и пришли к выводу, что люди, имеющие более высокий показатель IQ, обладают меньшим количеством связей между нейронами в коре.

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"Предыдущие исследования предполагали, что большие мозги содержат больше нейронов и связей, следовательно, обладают большей вычислительной мощностью, – рассказывает доктор Эрхен Джанс в интервью научному изданию Science Daily. – Мы продемонстрировали, что мозги интеллектуалов обладают хоть и скудными, но крайне эффективными нейронными связями. Значит, что они показывают высокую умственную производительность при низкой активности нейронов".

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, что ученые выяснили, в каком месяце года рождаются самые умные люди.

Напомним, искусственный интеллект превзошел человека в понимании прочитанного.

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