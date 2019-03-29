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Всерьез о женском: как бороться с ПМС и мастопатией

Особая роль при решении проблем ПМС и мастопатии отводится фитотерапии – лечению препаратами на основе растительного сырья

Современная женщина сегодня возложила на себя обязанности, которые еще несколько десятков лет назад ей были не свойственны. Репродуктивная функция стала на второй или даже на третий план, что в разы повысило риски женщины встретиться с такими проблемами как предменструальный синдром и мастопатия.

О том, что представляют собой такие явления как ПМС и мастопатия, как с ними бороться и что нужно знать, чтобы сохранить женское здоровье на долгие годы, рассказывает "Сегодня" акушер-гинеколог высшей категории, кандидат медицинских наук Ольга Ефименко.

Что такое ПМС?

Любой менструальный цикл – это подготовка женского организма к беременности. Если беременность не наступает, в организме резко подает уровень эстрогена и прогестерона. Рецепторы остаются без гормонов. Такие гормональные колебания в организме клинически могут выражаться такими симптомами, как снижение настроения, плаксивость, раздражительность, отечность, бессонница, нарушение работы желудочно-кишечного тракта. У некоторых женщин ПМС сопровождается головной болью и порой очень сильной.

Один из самих ярких симптомов – боль в молочных железах (масталгия, мастодиния), которая обычно начинается за 2-3 дня до менструации, когда уже начинается спад гормонов, и продолжает беспокоить первые несколько дней месячных.

С точки зрения эндокринологии, предменструальный синдром (ПМС) – это реакция рецепторов организма на колебание гормонов в организме, когда менструальный цикл не заканчивается беременностью.

Ошибочно считать ПМС естественным явлением или нормой. Во-первых, с точки зрения природы, норма для женщины – с момента установления менструального цикла быть беременной, либо лактирующей, и ПМС – это своего рода бунт организма на то, что женщина нарушает свое природное предназначение. Во-вторых, выраженные проявления ПМС серьезно нарушают качество жизни женщины, а потому требуют лечения.

Боль в молочных железах – тревожный звонок

Болезненные ощущения в груди, напряжение молочных желез и отечность – это могут быть не только предвестники менструации, но и маркеры такого заболевания, как мастопатия. С появлением данных симптомов женщина незамедлительно должна обратиться к специалисту.

Мастопатия – это доброкачественное дисгормональное заболевание молочной железы, которое на сегодняшний день является очень распространенным. Несмотря на то, что данное заболевание не относится к опасным, игнорировать проблему ни в коем случае нельзя.

Есть три основные причины, свидетельствующие о том, что мастопатия требует своевременного диагностирования и лечения.

1. Возникновение мастопатии – показатель того, что в организме не все благополучно с гормонами. Женщине с таким диагнозом необходимо проверить гормональный фон: сдать анализы на выявление уровня эстрогена, прогестерона и их соотношения в организме, а главное – определить в крови уровень гормона пролактин. Именно при повышенной концентрации последнего – так называемой гиперпролактинемии – страдает молочная железа и возникают симптомы сначала масталгии и мастодинии, а после – и мастопатии.

Пролактин – гормон, обеспечивающий лактацию женщины, то есть кормление грудью. Поскольку женщины не лактируют на протяжении всей своей жизни, возникает проблема повешенного пролактина

2. Сама по себе мастопатия не угрожает жизни женщины за исключением того факта, что на фоне этого заболевания могут развиваться другие, в том числе и злокачественные образования в молочной железе. Особенно, если речь идет о пролиферативных (разрастающихся) формах мастопатии.

Злокачественные образования в молочной железе встречаются в 3–5 раз чаще на фоне доброкачественных образований, 30% которых – это образования при узловой форме мастопатии.

"Мастопатия бывает диффузная и узловая. Поскольку узловые формы мастопатии часто становятся основой развития онкологической патологии молочной железы, данный диагноз требует обязательного уточнения, – отмечает Ольга Ефименко. – а именно: консультации маммолога, инструментального метода исследования (УЗИ или маммография) и, в конце концов, пункционной биопсии для получения материала, результаты которой дадут гарантированный ответ на вопрос – какие изменения происходят в молочной железе – доброкачественные или злокачественные".

Таким образом, своевременное выявление и лечение мастопатии – это один из методов противостояния раковым образованиям в молочной железе.

3. Мастопатия и, особенно, выраженная мастопатия (масталгия, мастодиния) негативно влияют на качество жизни женщины. Из-за боли и морфологических изменений в груди женщина не может носить белье, спать на животе, у нее нарушается сексуальная жизнь. Да и сама по себе боль, безусловно, отравляет жизнь.

Лечить обязательно!

Это может прозвучать пугающее, но в разрезе проблем ПМС и мастопатии говорить о полном излечении не приходится.

ПМС предшествует менструальному циклу и соответственно его не будет, только если не наступит менструация. Поэтому женщины, которым не грозит такое "исцеление", могут прибегнуть лишь к лечению, которое позволит нивелировать жалобы и снизить их интенсивность до приемлемого уровня.

Мастопатия – неизлечимое заболевание, поскольку оно свидетельствует о том, что в организме уже произошли определенные морфологические изменения.

При сложном протекании ПМС, а также для борьбы с мастопатией пациентам нередко назначается гормональная терапия. Важно учитывать, что показания для приема гормональных препаратов должны быть обоснованными, и что назначать такое лечение должен исключительно врач после полного обследования и установления диагноза. Все чаще, опасаясь проявлению побочных эффектов, женщины отказываются от традиционного лечения гормонами и ищут альтернативу.

Особое преимущество в борьбе с проблемами ПМС и мастопатии отдается фитотерапии – лечению препаратами на основе растительного сырья. Чаще всего, это препараты, которые снижают уровень пролактина. Одним из них выступает немецкий растительный препарат, чья эффективность была доказана в ходе клинических исследований, проведенных в Европе, "Мастодинон", разработанный специально для лечения мастопатии и предменструального синдрома.

"В моей личной гинекологической практике среди всех препараторов выбором будет именно "Мастодинон", который я назначаю на протяжении 20 лет довольно часто, – утверждает Ольга Ефименко. – В его состав входит специальный экстракт такого растения, как витекс священный, способный снижать уровень пролактина в организме и восстанавливать эстроген-прогестероновое равновесие, а также экстракты других растений, благоприятно влияющие на молочную железу, снимающие отек и болезненное напряжение, что способствует таким образом профилактике развитию более тяжелых форм пролиферативных заболеваний мастопатии".

"Мастодинон" – препарат компании "Бионорика", которая разрабатывает и производит высокоэффективные лекарственные средства растительного происхождения последнего поколения. Продукция является воплощением знаний в области традиционных методов лечения лекарственными растениями и результатов новаторских научных исследований в естествознании. Такое сочетание природы и науки раскрывается в уникальной философии компании – "фитониринге".

Фитониринг гарантирует постоянное и высокое содержание биологически активных веществ в каждой дозе препарата, независимо от партии и года сбора урожая. Фитониринговые препараты имеют доказанную эффективность в ходе клинических исследований. Это достигается благодаря контролю семенного материала, контролю выращивания растений и специальному производственному методу.

Представленная на рынке уже более 80 лет, компания "Бионорика" объединяет современные исследования в сфере фармакологии и целительную силу растений, чтобы сделать медицину более природной. На сегодняшний день немецкая компания "Бионорика" – один из ведущих производителей лекарственных средств растительного происхождения в мире.

"Хочется обратить особое внимание на то, что рекомендуется именно длительный прием препарата – от 3 до 6 месяцев. Причем схема примерно такая: 6 месяцев женщина принимает "Мастодинон", 6 месяцев отдыхает, – объясняет Ольга Ефименко. – Как при проблемах ПМС, так и в случае мастопатии, для того, чтобы женщина чувствовала себя хорошо и качество жизни не страдало, на протяжение года нужно посвящать время лечению этих проблем. То есть принимать препарат системно и длительно".

Лечение мастопатии обязательно, потому что:

Мастопатия – это сигнал о том, что в организме нарушен гормональный фон. На фоне мастопатии могут возникать другие образования в молочной железе, в том числе и злокачественные. Клинические появления мастопатия ухудшают качество жизни женщины.

Профилактика проблем ПМС и мастопатии

"Основные методы профилактики как проблем ПМС, так и возникновения мастопатии и рака молочной железы – роды и лактация. Это заложено генетически, и природа сама нам дает рецепты, – отмечает Ольга Ефименко. – И, разумеется, образ жизни в целом также имеет самое непосредственное влияние на женский организм".

На что нужно обращать внимание:

Масса тела. При избыточном весе, как и при недостаточном, страдает, в первую очередь, молочная железа, которая состоит преимущественно именно из жировой ткани. Проблемы с весом негативно влияют также на протекание ПМС и менструации в целом. Именно поэтому важно следить за питанием – оно должно быть сбалансированным.

Физическая активность. Занятие спортом предупреждает появление блоков в позвоночнике, развитие остеохондроза – проблемы, которые нарушают кровообращение в молочной железе и вызывают болевые ощущения.

Отказ от вредных привычек. Курение и злоупотребление алкоголем пагубно влияют на организм человека, а на женском здоровье сказываются особенно! Курение среди прочего провоцирует сужение сосудов, способствует их постоянному пребыванию в состоянии спазма и как следствие – истончению стенок сосудов и снижению их эластичности, что само по себе опасно при таком заболевании как мастопатия. Алкоголь для молочной железы – еще один враг! Считается, что он способствует развитию рака груди. В группу риска попадают женщины после 40 лет и в большей степени те, кто системно принимает гормональные препараты.

Отдых. Современный ритм жизни диктует свои правила, поэтому такие явления, как недосыпание, переутомление и стресс плотно шагают рядом. И не зря! "Все болезни от нервов" – не просто крылатое выражение. Нарушения нервной системы напрямую влияют на возникновение различных проблем со здоровьем, в том числе ПМС и мастопатии.

Препарат растительного происхождения "Мастодинон", который служит для снижения уровня пролактина и нормализации гормональных соотношений в организме женщины, также может использоваться в качестве профилактики недугов, вызванных дисгормональными нарушениями.

Современная женщина должна быть не только успешной, но, в первую очередь, – здоровой и счастливой. Чтобы не допустить нежелательных заболеваний, раз в год женщины должны обязательно посещать специалиста и обследовать молочную железу.

Как бороться с ПМС и мастопатией: интервью с Ольгой Ефименко

Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов’язково прочитати інструкцію та проконсультуватись із лікарем. Зберігати в місцях, недоступних для дітей. Мастодинон (краплі оральні), МОЗ України № UA/6239/01/01 від 13.05.2017 (перереєстрація), Мастодинон (таблетки), МОЗ України № UA/6239/02/01 від 13.07.2018 (перереєстрація).

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