Вы беременны: пять основных признаков, что у вас будет ребенок
Еще до использования теста для беременности можно понять, что вы в положении
Женщина может узнать, что она беременна не только после проведения специального теста, а и просто, обратив внимание на признаки, которые выдают женщин в положении. Мы выяснили пять основных признаков, которые выдают беременную женщину.
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Чувствительность груди
Еще до задержки месячных, женщина может почувствовать, что грудь стала более чувствительна, иногда могут появиться даже болезненные ощущения. Также женщина может заметить увеличение молочных желез и выделение молозива.
Медики отмечают, что уже ко второй неделе беременности грудь начинает наливаться и становится более упругой.
Эмоциональная нестабильность
Гормональный всплеск приводит к тому, что у женщины может резко изменяться настроение. Кроме того, постоянная сонливость и даже плаксивость – очень частое явление.
Стоит отметить, что подобное состояние у некоторых женщин проявляется на протяжении всей беременности.
Ранний токсикоз
Тошнота по утрам, рвотная реакция на продукты и сильные запахи – это то, что часто сопровождает женщин на первом триместре.
Если вы начали слышать запахи из соседней квартиры, чего раньше не было, можете считать это первыми симптомами беременности.
Частые позывы в туалет
Если женщина начала чаще обычного ходить в туалет и она уверенна, что нет никаких воспалительных процессов и это не связано с приемом мочегонных препаратов, тогда можно предположить, что это один из ранних симптомов беременности.
Изменение размеров матки и повышение уровня гормона прогестерона заставляют чаще бегать в туалет.
Спазмы и боль внизу живота
Во время беременности к стенкам матки прикрепляется оплодотворенная яйцеклетка, из-за чего орган начинает перестраиваться, расти и растягиваться. Именно эти процессы могут вызывать у женщины болезненные ощущения. Кроме того, чрезмерные боли или их продолжительность могут быть симптомом гипертонуса матки.
И тут стоит отметить, что если все предыдущие признаки – довольно безобидные, то на этот необходимо обратить пристальное внимание. Если чувствуете дискомфорт или боль – не терпите, а обратитесь к врачу.
Тем временем врачи назвали ранние симптомы цирроза печени.
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