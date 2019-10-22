Вы беременны: пять основных признаков, что у вас будет ребенок

Еще до использования теста для беременности можно понять, что вы в положении

Организм подскажет, что вы беременны Фото: Pexels

Женщина может узнать, что она беременна не только после проведения специального теста, а и просто, обратив внимание на признаки, которые выдают женщин в положении. Мы выяснили пять основных признаков, которые выдают беременную женщину.

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Чувствительность груди

Еще до задержки месячных, женщина может почувствовать, что грудь стала более чувствительна, иногда могут появиться даже болезненные ощущения. Также женщина может заметить увеличение молочных желез и выделение молозива.

Медики отмечают, что уже ко второй неделе беременности грудь начинает наливаться и становится более упругой.

Эмоциональная нестабильность

Гормональный всплеск приводит к тому, что у женщины может резко изменяться настроение. Кроме того, постоянная сонливость и даже плаксивость – очень частое явление.

Стоит отметить, что подобное состояние у некоторых женщин проявляется на протяжении всей беременности.

Ранний токсикоз

Тошнота по утрам, рвотная реакция на продукты и сильные запахи – это то, что часто сопровождает женщин на первом триместре.

Если вы начали слышать запахи из соседней квартиры, чего раньше не было, можете считать это первыми симптомами беременности.

Частые позывы в туалет

Если женщина начала чаще обычного ходить в туалет и она уверенна, что нет никаких воспалительных процессов и это не связано с приемом мочегонных препаратов, тогда можно предположить, что это один из ранних симптомов беременности.

Изменение размеров матки и повышение уровня гормона прогестерона заставляют чаще бегать в туалет.

Спазмы и боль внизу живота

Во время беременности к стенкам матки прикрепляется оплодотворенная яйцеклетка, из-за чего орган начинает перестраиваться, расти и растягиваться. Именно эти процессы могут вызывать у женщины болезненные ощущения. Кроме того, чрезмерные боли или их продолжительность могут быть симптомом гипертонуса матки.

И тут стоит отметить, что если все предыдущие признаки – довольно безобидные, то на этот необходимо обратить пристальное внимание. Если чувствуете дискомфорт или боль – не терпите, а обратитесь к врачу.

Тем временем врачи назвали ранние симптомы цирроза печени.

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