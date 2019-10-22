Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Вы беременны: пять основных признаков, что у вас будет ребенок

Еще до использования теста для беременности можно понять, что вы в положении

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:59
Организм подскажет, что вы беременны
Организм подскажет, что вы беременны
Фото: Pexels

Женщина может узнать, что она беременна не только после проведения специального теста, а и просто, обратив внимание на признаки, которые выдают женщин в положении. Мы выяснили пять основных признаков, которые выдают беременную женщину.

Как западные актрисы скрывают беременность – смотрите видео:

Чувствительность груди

Еще до задержки месячных, женщина может почувствовать, что грудь стала более чувствительна, иногда могут появиться даже болезненные ощущения. Также женщина может заметить увеличение молочных желез и выделение молозива.

Медики отмечают, что уже ко второй неделе беременности грудь начинает наливаться и становится более упругой.

Эмоциональная нестабильность

Гормональный всплеск приводит к тому, что у женщины может резко изменяться настроение. Кроме того, постоянная сонливость и даже плаксивость – очень частое явление.

Стоит отметить, что подобное состояние у некоторых женщин проявляется на протяжении всей беременности.

Ранний токсикоз

Тошнота по утрам, рвотная реакция на продукты и сильные запахи – это то, что часто сопровождает женщин на первом триместре.

Читайте также:
По секрету всему свету: дочь Кейт Миддлтон проболталась о беременности герцогини

Если вы начали слышать запахи из соседней квартиры, чего раньше не было, можете считать это первыми симптомами беременности.

Частые позывы в туалет

Если женщина начала чаще обычного ходить в туалет и она уверенна, что нет никаких воспалительных процессов и это не связано с приемом мочегонных препаратов, тогда можно предположить, что это один из ранних симптомов беременности.

Изменение размеров матки и повышение уровня гормона прогестерона заставляют чаще бегать в туалет.

Спазмы и боль внизу живота

Во время беременности к стенкам матки прикрепляется оплодотворенная яйцеклетка, из-за чего орган начинает перестраиваться, расти и растягиваться. Именно эти процессы могут вызывать у женщины болезненные ощущения. Кроме того, чрезмерные боли или их продолжительность могут быть симптомом гипертонуса матки.

И тут стоит отметить, что если все предыдущие признаки – довольно безобидные, то на этот необходимо обратить пристальное внимание. Если чувствуете дискомфорт или боль – не терпите, а обратитесь к врачу.

Тем временем врачи назвали ранние симптомы цирроза печени.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
26-летняя женщина узнала о беременности в день родов 44-летняя Натали Имбрулья впервые стала мамой: фото Смело! Эшли Грэм показала, как изменилось ее тело за время беременности
здоровье беременность признаки
Реклама

Новости партнеров

Популярный российский актер похудел на 100 кг: фото до и после
Популярный российский актер похудел на 100 кг: фото до и после
Прощай, старая ванная! Обновление без ремонта
Прощай, старая ванная! Обновление без ремонта
"Заберіть дітей": Леся Нікітюк роздяглася прямо посеред поля
Этому не место на кухне: 9 самых ненужных вещей
Этому не место на кухне: 9 самых ненужных вещей

Популярные статьи

Сегодня, 13:19Стиль

Нежность и грация: Елена Зеленская очаровала красотой в Японии

Сегодня, 09:41Wellness

Кетогенная диета: почему ее выбирают знаменитости

Сегодня, 08:25Техно

Открытие в Антарктиде доказывает существование суперконтинента на Земле

Сегодня, 05:34Психология

Гороскоп на 22 октября: все знаки зодиака

Вчера, 22:30Техно

Xiaomi анонсировала прошивку MIUI 12 для смартфонов

Вчера, 20:55Wellness

Врачи назвали ранние симптомы цирроза печени

Вчера, 18:35Шоу-бизнес

Отбывает срок: появились первые фото звезды "Отчаянных домохозяек" в тюрьме

Вчера, 18:28Стиль

Елена Зеленская покорила Японию элегантным нарядом с вышивкой: фото

Вчера, 13:50Travel

Мест нет: с украинцами произошло скандальное ЧП в аэропорту

Вчера, 13:02Wellness

Не ешьте это: четыре продукта, которые стоит исключить из рациона

Вчера, 12:42Fun

26-летняя женщина узнала о беременности в день родов

Вчера, 10:22Шоу-бизнес

"Танці з зірками 2019": кто покинул шоу в девятом эфире

Вчера, 09:20Шоу-бизнес

Как прошел девятый выпуск "Танців з зірками 2019"

Вчера, 09:01Fun

День автомобилиста в Украине: когда празднуют и что подарить

20 октябряПсихология

Гороскоп на неделю 20-26 октября для всех знаков зодиака

20 октябряFun

20 октября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Новости партнеров

Этому не место на кухне: 9 самых ненужных вещей
Этому не место на кухне: 9 самых ненужных вещей
Аллу Пугачеву засняли в аптеке: не узнать
Аллу Пугачеву засняли в аптеке: не узнать
Полякова впервые рассказала, как была любовницей будущего мужа
Полякова впервые рассказала, как была любовницей будущего мужа
Островок уюта: ванная комната
Островок уюта: ванная комната
Как рассчитать индекс массы тела: простая формула
Как рассчитать индекс массы тела: простая формула
Лучшие варианты оформления небольшой квартиры
Лучшие варианты оформления небольшой квартиры
Велосипедистка дня: косметолог и фанатка mtb прекрасная Патриция
Велосипедистка дня: косметолог и фанатка mtb прекрасная Патриция
Маленькая спальня: 10 практичных идей и 20 стильных примеров
Маленькая спальня: 10 практичных идей и 20 стильных примеров