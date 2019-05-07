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Вылечить рак, не заплатив ни копейки: что нужно знать о клинических исследованиях

Клинические исследования появились в Украине больше 28 лет назад, но рядовому украинцу об этом не известно практически ничего

Что такое клинические исследования и что нужно о них знать? Об этом рассказали эксперты Клиники Спиженко.

В онкологии тема клинических исследований препаратов более чем актуальна. Одной из причин, по которым рак считается непобедимым, является стоимость лечения. В очереди за лекарствами и помощью от государства пациенты стоят месяцами, и каждый день без нужных препаратов оставляет все меньше шансов на жизнь.

Участие в исследованиях дает возможность получить лечение дорогостоящими лекарствами бесплатно.

"Те этапы исследований, когда добровольцам платят деньги за участие, у нас в стране практически не проводятся. А вот третья фаза, когда перед выходом препарата на рынок, производителю нужно доказать его большую эффективность в сравнении с существующим, есть. И об этом украинцы знают немного", – рассказывает Оксана Сивак, начальник отдела клинических исследований Клиники Спиженко.

Пациенты получают препараты последнего поколения

Фактически, клинисследования начинаются после того, как пациент подписывает информированное согласие. В документе прописано, с какой целью проводится исследование, какие возьмут анализы, какие могут быть побочные эффекты.

"Сегодня в Украине есть клинические исследования для каждой нозологии. Проблема в том, что пациенты не знают, где и как искать их. В Клинике Спиженко проходят исследования препаратов от рака легкого, рака шейки матки, рака головы и шеи. За границей дела обстоят иначе. Там пациент приходит в клинику и первое, что предлагают – это клинические исследования. Если под патологию нет клинисследования, предлагается схема лечения, которая есть. В Клинике Спиженко также: сопоставляют, смотрят по диагнозу пациента. Шансов будет больше в клинических исследованиях, потому что не все пациенты могут себе позволить дорогое лечение", – рассказывает Оксана Сивак.

"Клиника Спиженко (Лицензия МОЗ Украины АЕ№196590, выдана 06.02.2013 года, решение №4, срок действия с 24.01.2013 г. – бессрочно) - одна из самых больших в Украине баз для клинисследований. Препараты, которые пациенты во всем мире получат через пять-десять лет, у нас получают уже сейчас", – говорит Олег Спиженко, руководитель Клиники Спиженко.

Вся информация о клинических исследованиях в Клинике Спиженко есть по ссылке.

Мария Никончук

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