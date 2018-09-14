Выявлен любопытный фактор, улучшающий качество секса

Ученые из США провели интересные эксперименты

Секс можно улучшить. Фото: depositphotos

В научном журнале Journal of Sexual Medicine опубликованы результаты исследований ученых из Стэнфордского университета в США, которые проанализировали данные о свыше 28 тысяч женщин и почти 23 тысяч мужчин, чтобы выяснить, как каннабис влияет на уровень удовлетворенности сексуальной жизнью.

Исследователи выяснили, что употребление марихуаны не только не оказывает негативного влияния на сексуальную функцию, но и увеличивает количество секса. В частности, ученые установили, что те респонденты, которые курили марихуану, имели в среднем на 20 процентов больше секса, чем те участники исследования, которые не употребляли каннабис.

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Выводы экспертов подтвердили результаты еще одного исследования, проведенного специалистами из университета Сент-Луиса в Миссури. В ходе опроса ученые собрали данные о 289 женщинах и в результате установили, что курение марихуаны положительно влияло на качество секса.

В частности, 65 процентов опрошенных женщин сообщили, что употребление марихуаны до секса увеличивало уровень сексуального удовлетворения. В свою очередь, 23 процента женщин сообщили, что не увидели разницы между сексом "на трезвую" и сексом под действием каннабиса.

Напомним, ранее мы писали, что сексуальная активность влияет на процесс старения. К такому выводу пришли ученые из бразильского университета Риу-Гранди-ду-Сул. В то же время, исследователи из Великобритании выяснили самое оптимальное время для сна, пробуждения и занятий сексом. Также ученые сделали вывод, сколько раз в неделю можно заниматься сексом.