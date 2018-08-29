Отказ от каких продуктов вызывает рак: ученые назвали

Специалисты провели долговременное исследование

Углеводы важны для жизни. Фото: Depositphotos

Низкоуглеводные диеты на самом деле увеличивают риск преждевременной смерти. К таким выводам пришли ученые Медицинского университета в Лодзи (Польша), сообщается в пресс-релизе на EurekAlert! В учреждении было проведено долговременное исследование, которое проходило в 1999-2010 годах и объединило 24 825 добровольцев со средним возрастом около 47 лет.

Специалисты изучали связь между низкоуглеводным питанием (крупы, орехи, сухофрукты, некоторые свежие фрукты и овощи, качественные сыры, а также цельнозерновые хлеб и макароны) и смертностью от различных причин, включая ишемическую болезнь сердца, цереброваскулярные заболевания (инсульт) и рак.

Оказалось, что для приверженцев "здоровой" диеты риск преждевременной смерти увеличивается на 32 процента (за период наблюдения в 6,4 лет) по сравнению со среднестатистическим показателем. При этом риск гибели от болезней сердца, инсульта и опухолей увеличивался на 25-51 процентов. Эта связь оказалась наиболее выраженной у пожилых людей, не страдающих ожирением.

"Низкоуглеводное питание увеличивает риски по отдельным причинам смерти, включая ишемическую болезнь сердца, инсульт и рак. Этой диеты следует избегать", – сказал профессор Мацей Банах, который участвовал в исследованиях.

Ученые пояснили, что одной из возможных причин таких результатов является сопутствующее увеличение потребления животного белка и жиров, а также недостаточное поступление в организм клетчатки и других веществ растительного происхождения.

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