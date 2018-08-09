Вызывает рак: названа опасность самой популярной косметической услуги

Эту процедуру лучше не проводить молодым женщинам

Берегите здоровье. Фото: Depositphotos

Между частым окрашиванием волос и развитием рака молочных желез существует некая связь. К такому выводу пришли специалисты Госпиталя принцессы Грейс в Монако. Если женщина красится шесть раз в год, риск заболевания возрастает на 14 процентов.

Так, вероятность развития рака увеличивается из-за опасных веществ, входящих в состав красок для волос. Канцерогены проникают через кожу и накапливаются в организме. Поэтому специалисты не рекомендуют окрашивать волосы часто, особенно если для этого нет особых оснований, например, женщине не нужно скрывать седину.

Отмечается, что процедуру лучше не проводить молодым женщинам, которые просто хотят изменить имидж. Для окрашивания волос можно применять натуральные краски, к примеру, хну.

Ранее сайт "Сегодня" выяснял секреты идеальных волос. Специалисты советуют ополаскивать волосы холодной водой и есть кокосы.Кроме этого, мы писали, как безопасно поменять цвет волос: ученые нашли замену краскам. Ведь по утверждению британского профессора Кефах Мокбел, регулярно окрашивающие волосы женщины на 14% чаще сталкиваются с раком груди.