Яд в тарелке: популярное в Украине блюдо оказалось очень вредным

Вместо этого блюда эксперт советует есть побольше овощей и фруктов

Бульон может быть опасным для здоровья. Фото: depositphotos

Врач-диетолог Ольга Кузнецова утверждает, что использовать бульон из-под мяса категорически нельзя. По словам эксперта, необходимо сливать воду, в которой варилась говядина или свинина.

Специалист ссылается на качество современных продуктов, которое далеко не всегда оказывается на высоте. В бульон из-под мяса могут проникнуть антибиотики и гормоны, скармливаемые животным с целью ускорения роста. Намного лучше готовить супы на костном бульоне, а мясо уже добавлять в него отваренным.

"При приготовление вторых блюд необходимо использовать мясо, которое ранее готовилось и доводилось до кипения. При заболевании почек и подагре употреблять белковую пищу запрещено", – подчеркнула специалист.

Ольга Кузнецова добавила, что взрослому человеку полезно питаться, прежде всего, овощами, фруктами и ягодами. Однако детям, подросткам, беременным и кормящим женщинам мясо употреблять просто необходимо как лучший источник животного белка, требующегося их организму.

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