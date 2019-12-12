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Ядовитая посуда: ТОП самых опасных кастрюль

Безопасным для приготовления и хранения пищи является посуда из чугуна

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:42

Посуда может быть опасной для здоровья. Кастрюли, которыми мы пользуемся ежедневно могут быть ядовитыми. Какую утварь стоит выбрать, чтобы готовить пищу безопасно, читайте дальше.

Первое место в топе самых опасных – кастрюли из нержавейки. В них не рекомендуют готовить прежде всего овощи и острые блюда. При взаимодействии с металлом пища превращаются в бомбу замедленного действия.

"Вызывает отравляющие действия на организм, интоксикацию и может приводить к последствиям вплоть до онкологии", – поясняет генетик Людмила Гончарова.

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Такой же эффект и от контакта пищи с эмалью. Особенно красного, желтого и коричневого цветов – они токсичные.

Далее в списке алюминий. Шеф-повар отбирает посуду тщательно и говорит, в алюминиевых кастрюлях можно готовить только картофель.

"На стенках емкости находится оксид алюминия, который обладает отравляюще действием на наш организм", – поясняет генетик.

Какая посуда опасна для здоровья
Какая посуда опасна для здоровья
Фото: Pexels

Есть сковородки, опасные только при сверхвысокой температуре. Это тефлоновые. А еще врачи предостерегают от разогрева пищи в пластиковой таре.

"Мы можем получить определенное количество очень вредных веществ, которые будут влиять на пищеварительную систему отрицательно, в частности на печень, на органы выделения", – говорит гастроэнтеролог Галина Незговорова.

А вот безопасным для приготовления и хранения пищи является посуда из чугуна, она даже отдает продуктам полезные микроэлименты.

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Источник: Сегодня
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