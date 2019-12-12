Ядовитая посуда: ТОП самых опасных кастрюль

Безопасным для приготовления и хранения пищи является посуда из чугуна

Посуда может быть опасной для здоровья. Кастрюли, которыми мы пользуемся ежедневно могут быть ядовитыми. Какую утварь стоит выбрать, чтобы готовить пищу безопасно, читайте дальше.

Первое место в топе самых опасных – кастрюли из нержавейки. В них не рекомендуют готовить прежде всего овощи и острые блюда. При взаимодействии с металлом пища превращаются в бомбу замедленного действия.

"Вызывает отравляющие действия на организм, интоксикацию и может приводить к последствиям вплоть до онкологии", – поясняет генетик Людмила Гончарова.

Такой же эффект и от контакта пищи с эмалью. Особенно красного, желтого и коричневого цветов – они токсичные.

Далее в списке алюминий. Шеф-повар отбирает посуду тщательно и говорит, в алюминиевых кастрюлях можно готовить только картофель.

"На стенках емкости находится оксид алюминия, который обладает отравляюще действием на наш организм", – поясняет генетик.

Какая посуда опасна для здоровья Фото: Pexels

Есть сковородки, опасные только при сверхвысокой температуре. Это тефлоновые. А еще врачи предостерегают от разогрева пищи в пластиковой таре.

"Мы можем получить определенное количество очень вредных веществ, которые будут влиять на пищеварительную систему отрицательно, в частности на печень, на органы выделения", – говорит гастроэнтеролог Галина Незговорова.

А вот безопасным для приготовления и хранения пищи является посуда из чугуна, она даже отдает продуктам полезные микроэлименты.

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