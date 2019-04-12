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Ягоды годжи: чем полезны и как их правильно употреблять

Эти сушеные красные ягоды богаты антиоксидантами

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:15
Ягоды годжи часто добавляют в смузи-боулы
Ягоды годжи часто добавляют в смузи-боулы
Фото: Pixabay

Ягоды годжи приобрели большую популярность в последние годы. Считается, что этот суперфуд помогает предотвратить преждевременное старение, укрепить иммунную систему, улучшить состояние при диабете, защитить от болезней сердца и рака.

Но действительно ли это соответствует реальности? В нашей статье мы рассмотрим лишь те полезные свойства ягод годжи, которые доказаны наукой.

Ягоды годжи: где растут

Первыми ягоды годжи нашли тибетские монахи в высокогорных районах Гималаев. В настоящее время большую часть ягод выращивают в провинциях Нинся, Ганьсу, Хэбэй – центрального Китая, во внутренней Монголии и в Восточном Туркменистане.

Другое название годжи – дереза обыкновенная
Другое название годжи – дереза обыкновенная
Фото: Pixabay

В этих районах весь год преобладает суровый, холодный и сухой климат. Поэтому количество злаковых и овощных культур, способных вынести столь "спартанские" условия жизни, весьма ограничено. А недавно годжи стали выращивать и в Украине – в Херсонской области. Ягоды идут на экспорт, в основном, на европейский рынок.

Чем полезны ягоды годжи

Ягоды содержат много видов витаминов, в том числе веществ, которые омолаживают и замедляют старение человеческого организма. Главная польза годжи (впрочем, как и большинства любых других ягод) – в богатом составе: они содержат витамин С, никотиновую кислоту (витамин РР), водорастворимые витамины, микроэлементы, полифенолы и клетчатку.

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Все эти вещества невероятно полезны для нашего организма – например, полифенолы очень благотворно влияют на кишечную микрофлору. Они не позволяют развиваться патогенным микроорганизмам. При регулярном употреблении ягод у человека улучшается работа мозга, память.

Ягоды годжи: свойства

Ягоды оказывают мощное противовоспалительное действие, поэтому являются хорошей профилактикой онкологии. Красный цвет годжи придает высокое сочетание каротиноидов и антоцианов – они очень полезны для сосудов, особенно для маленьких капилляров.

Еще в ягодах годжи много биофлавоноидов. Благодаря этим веществам витамин С лучше усваивается организмом человека. Полезны ягоды и для сердца, ведь содержат довольно много калия.

Годжи едят вместе с кашами и йогуртами
Годжи едят вместе с кашами и йогуртами
Фото: Pixabay

Как правильно употреблять ягоды годжи

В пищу употребляются сушеные ягоды, на вкус они кисло-сладкие. Ягоды годжи богаты клетчаткой. Они разбухают при размачивании и надолго дарят чувство сытости. Поэтому годжи рекомендуют добавлять в йогурт и употреблять на завтрак – так вы получите меньше калорий, больше витаминов и дольше останетесь сытыми.

Суточная доза для взрослого здорового человека – 1 ст. л. Этого достаточно, чтобы насытить организм необходимыми полезными веществами. Чтобы сохранить целебные свойства, не следует смешивать ягоды с сахаром, солью, специями.

Напомним, ранее мы писали, как принимать семена чиа.

Смотрите видео о самых популярных суперфудах в Украине:

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Источник: Сегодня
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