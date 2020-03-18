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Йога для начинающих в домашних условиях: основные правила и упражнения

Чтобы не заскучать на карантине без тренировок, можно попробовать заняться йогой

Варвара Левская
Сегодня, 16:09

Начиная с 12 марта в Украине объявлен общенациональный карантин с целью нераспространения коронавируса. В связи с чем закрыты не только учебные заведения, торговые центры и салоны красоты, но и все спортзалы. Чтобы не заскучать дома без тренировок, можно попробовать заняться йогой, ведь для этого есть все условия.

Зачем нужна йога
Зачем нужна йога

Основные правила занятия йогой для новичков в домашних условиях:

  1. В йоге не должно быть резких движений – следите за этим, выполняя упражнения.
  2. Контролируйте дыхание – оно должно быть ровным, спокойным и через нос.
  3. Делайте упражнения осознанно и размеренно в своем темпе, без каких-либо чрезмерных усилий.
  4. Уделяйте тренировкам минимум 10-15 минут в день два-три раза в неделю, и вы непременно увидите результат.

Кому нельзя заниматься йогой

Перед тем как начать заниматься йогой, желательно предварительно проконсультироваться с доктором, чтобы избежать каких-либо негативных последствий. Не стоит заниматься йогой, если у вас:

  • Есть какое-либо психическое расстройство;
  • Обострение заболеваний внутренних органов;
  • Болезней сердца и суставов;
  • Простуда и повышена температура тела.

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Виды йоги для начинающих в домашних условиях

В йоге существует несколько направлений, которые отличаются друг от друга. Так, если вы хотите заниматься дома в спокойном темпе – выбирайте хатха-йогу, целью которой является достижение душевного равновесия.

Если у вас есть какие-то ограничения по состоянию здоровья, выбирайте йогу айенгара. Она хороша для растяжения мышц.

Если же вам по душе более подвижные тренировки, выбирайте аштанга-йога. Но для нее нужна физическая подготовка.

Как работает йога смеха – смотрите видео:

Упражнения йоги для начинающих в домашних условиях

Для тех, кто только начинает заниматься йогой, стоит выбирать простые и понятные асаны (упражнения). Если не получается выполнять правильно, можно найти видео с тренировками в интернете.

Поза скалы (Тадасана)

Встаньте прямо, соедините стопы вместе. Затем подтяните колени, живот, ягодицы и ощутите, как вытягивается позвоночник. После чего расправьте грудную клетку, а плечи опустите вниз. Взгляд должен быть устремлен строго вперед, а руки – вниз.

Поза ребенка (Баласана)

Это упражнение используют для отдыха между сложными позами. Встаньте на колени, ноги держите вместе. Сядьте ягодицами на пятки, а корпус опустите на бедра. Полностью расслабьте руки и протяните их вдоль туловища, распределив ладони у стоп. Расслабьте плечи и дайте им максимально опуститься к полу.

Как правильно заниматься йогой
Как правильно заниматься йогой
Фото: stocksnap.io

Поза посоха (Дандасана)

Сядьте на пол и выпрямите ноги в коленях. При этом носки направьте на себя. Руки должны быть прямыми в локтях и расположены вдоль корпуса, поставив ладони рядом с ягодицами. Втяните живот и направьте плечи вниз, раскрывая грудную клетку. Следите за взглядом – он должен быть устремлен перед собой. Вытяните позвоночник и стремитесь макушкой вверх.

Поза мертвеца (Шавасана)

Используйте эту позу в завершение. Ложитесь на пол ровно, руки должны идти вдоль туловища ладонями вверх, а ноги – слегка разведите. Закройте глаза и. Постарайтесь почувствовать полное расслабление. При этом постарайтесь избавиться от мыслей и погрузитесь в свои ощущения.

Для своих занятий вы можете использовать и многие другие упражнения, добавляя или заменяя их новыми. Главное, старайтесь делать все плавно и осознанно.

Тем временем Настя Каменских устроит открытую онлайн-тренировку в Instagram.

Все подробности в спецтеме Чем заняться на карантине: проводим время с пользой

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Источник: Сегодня
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