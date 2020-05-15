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Зачем нужны постбиотики вашему ребенку

Пробиотики, пребиотики и постбиотики играют особую роль в первые годы жизни малыша

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:44

Правильное питание в первые годы жизни вашего малыша имеет без преувеличения огромное влияние на развитие всех систем его организма в дальнейшем. Ученые утверждают, что особую роль в рационе играет семья различных "биотиков" – пробиотиков, пребиотиков и постбиотиков.

И если о пробиотиках и пребиотиках известно много, то активное изучение постбиотиков началось недавно.

Что такое постбиотики?

Постбиотики — это полезные биоактивные вещества, которые вырабатываются "хорошими" бактериями, необходимыми для слаженной работы кишечника. Постбиотики включают в себя витамины, органические кислоты, липиды, комплексы протеинов и аминокислот. Они оказывают благотворное иммуномодулирующее, противовоспалительное и антимикробное действие на организм.

Где находятся постбиотики?

Постбиотики содержатся в кисломолочных продуктах, особенно в сырах и йогуртах, в квашеной капусте, а также в солениях, вине… и грудном молоке!

Материнское молоко содержит уникальный комплекс разнообразных питательных и биоактивных веществ, включающих в себя все необходимые ребенку "биотики", которые закладывают основу для крепкого здоровья малыша на всю жизнь. Поэтому в первое время, безусловно, грудное молоко – это самое лучшее для ребенка.

Но что делать, если грудное вскармливание невозможно или противопоказано? В таком случае альтернативой выступают адаптированные молочные смеси. К счастью, сегодня технологии позволяют максимально приблизить композицию таких смесей к грудному молоку, а наиболее прогрессивные производители научились создавать смеси содержащие постбиотики.

Технологически это достигается путем ферментации компонентов смеси полезными бактериями, которые создают там нужные маленькому организму постбиотики.

Какая польза от постбиотиков?

Иммунитет. Один из самых важных эффектов постбиотиков на здоровье малыша — укрепление иммунитета. Благодаря пребиотикам и продуктам деятельности полезных бактерий (постбиотикам) создается "кишечный барьер", способствующий развитию крепкой иммунной системы малыша. Это означает, что инфекции и микроорганизмы, которые могут спровоцировать инфекцию, в большей мере задерживаются в ЖКТ, и не пропускаются дальше в организм.

Пищеварение. Экспериментальные исследования показывают, что в сочетании с пребиотиками постбиотики в детских смесях, способствуют развитию сбалансированной благоприятной микрофлоры кишечника и снижают вероятность развития колик у малыша. Соответственно, малыши меньше плачут, а у мам есть возможность немного отдохнуть в тишине.

Также наличие в смесе постбиотиков в сочетании с пребиотиками благотворно сказывается на качестве стула и способствует профилактике острых диарей.

Несмотря на то, что исследования постбиотиков как важного компонента питания малышей начались совсем недавно, и на сегодня раскрыты далеко не все полезные свойства этих веществ, у них определенно наблюдается большое влияние на здоровье малышей и развитие их организма.

Детальней об исследовании постбиотиков: https://club.nutricia.ua/my-baby/harcuvanna-maluka/naviso-potribni-postbiotiki-vasij-ditini

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