Задорнов и Фриске не дождались: найден способ вылечить рак мозга

Сегодня, 09:00

Скоро ученые проведут клинические испытания на пациентах

Учены нашли способ бороться с раком мозга. Фото: архив
Учены нашли способ бороться с раком мозга. Фото: архив

Международная группа исследователей создала генетически модифицированные клетки иммунной системы, которые способны убивать раковые клетки в опухолях головного мозга. Напомним, от этой болезни умер известный сатирик Михаил Задорнов и певица Жанна Фриске

Ученые полагают, что им удалось создать эффективный метод лечения глиобластомы – опасного типа злокачественных образований центральной нервной системы, сообщает издание MedicalXpress.

Специалисты обнаружили новую молекулярную мишень на поверхности раковых клеток, называемую CSPG4. Это протеогликан, он участвует в первичном распространение клеток меланомы по базальной мембране эндотелия. Оказалось, что этот же сложный белок находится в 67 процентах опухолей и вырабатывается стволовыми клетками, инициирующими рак.

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В ходе работы ученые извлекли иммунные Т-клетки (Т-лимфоциты) из организма мышей, которые модифицировали таким образом, чтобы они несли химерный антигенный рецептор (CAR). Он представляет собой гибридный белок, состоящий из фрагмента, способного связываться с CSPG4 антитела, и пептидной части, активирующей лимфоцит.

Выяснилось, что в культуре раковых клеток, а также в организме мышей измененные Т-клетки успешно уничтожали клетки глиобластомы, имеющие CSPG4, при этом обычные лимфоциты со своей задачей не справлялись. Планируется провести клинические испытания на пациентах с прогрессирующей опухолью мозга.

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