Загар в солярии: все за и против

Узнайте, как нужно загорать, чтобы не было ожогов, покраснений и других малоприятных сюрпризов

В горизонтальном солярии загар зарабатывается лежа Фото: depositphotos.com

В наши дни солярии не так популярны, как 10 лет назад. Но зимой, когда очень мало солнца, многие все же пользуются услугой "искусственного" загара, устав смотреть на свое бледное отражение в зеркале. Сколько минут можно загорать в солярии и как делать это правильно, чтобы не навредить здоровью?

Чем полезен солярий

Искусственный загар оказывает лечебно-эстетический эффект: шоколадная кожа всегда выглядит свежей и здоровой. Кроме того, загар сглаживает мелкие прыщики, заживляет мелкие воспаления и ранки. Благодаря этому подлечиваются экзема, псориаз, угревая сыпь и многие другие кожные проблемы, обостряющиеся к началу весны.

Солярий борется с недостатком витамина D (кальциферола), который образуется в коже под действием ультрафиолета. Дефицит этого витамина как раз достигает своего максимума в конце зимы и весной. Если его не хватает, человек чувствует слабость и разбитость.

Ультрафиолет повышает содержание антител в крови, из-за чего усиливается иммунитет и организм лучше сопротивляется всевозможным простудам.

Вертикальный солярий дарит более ровный загар Фото: pixabay.com

Кому противопоказан солярий

В некоторых случаях, например при сильном воспалении сальных желез, солярий может не только не "замаскировать" дефекты кожи, но даже усилить сыпь. А при элементарном несоблюдении рекомендаций косметолога за шоколадный загар приходится расплачиваться преждевременным старением кожи (фотостарением), которое вызывает появление на коже пигментных пятен, сосудистых звездочек, высушивание, потерю упругости и эластичности кожи.

Фотостарение также повышает риск появления меланомы – злокачественной опухоли кожи. Особенно подвержены этой опасности люди, которые: имеют очень светлый цвет кожи, светлые и рыжие волосы (т.н. 1-й фототип); перенесли сильный солнечный ожог, особенно в детстве; имеют выпуклые родимые пятна больше 1 см, многочисленные родинки (больше 100); имеют близких родственников, страдающих меланомой.

Абсолютно противопоказан солярий тем, у кого есть серьезные проблемы с сердечно-сосудистой системой, активная форма туберкулеза, бронхиальная астма, заболевания крови, повышенная функция щитовидной железы, опухоли, варикозное расширение вен (либо же предрасположенность к нему), острые воспалителные процессы.

Солярий не стоит посещать беременным женщинам, людям с повышенной температурой, тем, кто принимает антибиотики, гормональные препараты, психотропные и мочегонные средства (эти препараты вызывают фотосенсиблизацию, т.е. повышают чувствительность кожи к ультрафиолету, из-за чего она легче может обгореть). Также не бегите загорать сразу после посещения бани, бассейна или сауны.

Как безопасно загорать в солярии

Если загорать в солярии правильно, с максимальной осторожностью, его вред для здоровья будет минимальный. Отправляясь загорать в первый раз, помните, что продолжительность сеанса не должна превышать пять минут. Затем вы можете увеличить время до восьми-десяти минут.

Неважно, какой солярий вертикальный или горизонтальный, выбирайте тот, который более удобный вам, главное, чтобы он был продезинфицирован. Обязательно поинтересуйтесь у сотрудников салона, когда последний раз заменяли в солярии лампы. Старые лампы со сроком работы более 800 часов сделают загар слабым и неравномерным.

Перед сеансом обязательно примите душ без мыла и удалите всю декоративную косметику. Не пользуйтесь духами или туалетной водой – вместо загара это приведет к раздражению кожи.

Ни в коем случае не используйте спиртосодержащие лосьоны, таким образом вы рискуете получить ожоги. Обязательно защищайте глаза, волосы и грудь. Для защиты глаз используют специальные очки, а для груди стикини – специальные наклейки.

Если вы все же не рассчитали время и получили ожог, пейте как можно больше жидкости и смазывайте раздраженную кожу специальными средствами. При сильном ожоге следует обратиться к врачу.

Напомним, ранее ученые заявили, что солярий вызывает зависимость. Они также развенчали семь главных заблуждений о солнцезащитном креме.