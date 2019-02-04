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Замена ботоксу: что такое липофилинг и как его делают

Пластический хирург Ростислав Валихновский рассказал о преимуществах и недостатках процедуры

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:22

Убрать лишние сантиметры и одновременно увеличить ягодицы. В Украине набирает популярность процедура  под названием "липофилинг". Но безопасны ли такие манипуляции с собственным телом?

Липофилинг – одна из самых популярных пластических манипуляций. Убирают жир с ягодиц и даже ног, а пересаживают в скулы, губы и руки. Операция не только корректирует внешность, но и оздоравливает организм, утверждает хирург Ростислав Валихновский.

"В этой культуре жировых клеток много стволовых клеток, которые являются биологически активными. Это, по сути, фабрики продукций биологически активных веществ. В том числе гормонов, поэтому когда пересаживается жировая ткань, она имеет эффект омоложения", – говорит Валихновский.

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В отличие от специальных гелевых имплантатов, пересадку собственных жировых клеток считают безопасной для организма. Длится такая процедура 15-20 минут. А делают ее не только пластические хирурги, но и обычные косметологи. Тамаре Волынской процедура стоила 300 долларов. Впрочем, результатом она расстроена.

"Через некоторое время начались проблемы. Меня мучали боли, я обратилась соответственно уже к хирургу, чтобы он как-то мне объяснил, почему так происходит. Он ответил, что это очень вредно для меня. Поэтому второй хирург уже переделывал работу", – рассказала Тамара Волынская.

Ростислав Валихновский предполагает: вероятно, девушке просто занесли инфекцию под кожу. Чтобы уберечь себя от неприятных последствий, советует следующее.

"Я бы ориентировался на профессионализм. То есть хирурги побеждают косметологов в данной ситуации. Второе – на репутацию клиники: отзывы, опыт, на количество процедур, сделанных тем или иным специалистом", – говорит пластический хирург.

Такая осторожность снизит вероятность осложнений после процедуры.

Напомним, ранее мы рассказывали, как сделать волосы красивыми и ухоженными. Сайт "Сегодня" также писал, как победить варикоз за один день.

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Источник: Сегодня
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