Заменяет химиотерапию: популярное в Украине блюдо признано сверхполезным

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Британские ученые сделали новое открытие в медицине

Моллюски помогут в борьбе с раком. Фото: depositphotos

Ученые из Университета Солфорда в Манчестере (Великобритания) выяснили, что моллюски могут использоваться онкологами для лечения рака.

Испытания показали, что сахара, извлеченные из данных морепродуктов, способны остановить рост различных типов опухолевых клеток. Кроме того, моллюски способны заменить химиотерапию и спасти от рака, говорит автор исследования доктор Дэвид Пай.

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По словам ученого, моллюски вызывают меньше побочных эффектов, нежели химиотерапия. Исследователи протестировали необычную терапию на опухолях лейкемии, молочной железы, легких и толстой кишки и обнаружили, что результаты обнадеживают, так как сахара извлечённые из моллюсков действительно уменьшают рост опухоли.

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