Земля станет адом: ученые вычислили дату разрушительной катастрофы

Этот эффект спровоцирует десяток крупных бедствий на планете

Ученые предупредили о катастрофе. Фото: pixabay

Уже до конца столетия средняя температура на планете может увеличиться на четыре градуса. А это в свою очередь приведет к небывалым засухам и масштабным наводнениям. Об этом заявили ученые из Института физики атмосферы Китайской академии наук, проанализировав текущие темпы изменений климата.

Исследователи отмечают, что развитие промышленности и индустриальный подъем с 2064 по 2095 год спровоцирует рекордный рост температур. Ученые считают, что рост температуры на четыре градуса не будет губителен для человечества в краткосрочной перспективе, однако длительный эффект "теплицы мирового масштаба" спровоцирует десяток крупных стихийных бедствий.

В своем исследовании ученые отметили, что повышение температуры вызовет серьезные угрозы для экосистем и связанных с ними городов и промышленных зон. Помимо уникальных температурных рекордов, жителей Земли ждут небывалые засухи и масштабные наводнения, спрогнозировать последствия которых ученые пока не могут.

Ранее другие ученые выяснили, кому угрожает глобальное потепление. Исследователи изучили реакцию тихоходок на различные факторы, связанные с глобальным потеплением.

О том, как европейские ученые зарегистрировали радиационный выброс на Урале, смотрите на видео ниже: