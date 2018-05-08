Женщинам не предлагать: названа самая худшая поза в сексе

Эта позиция не приносит партнершам особой радости, говорят сексологи

Секс. Фото: Depositphotos

Эксперты из научного издания The Journal of Sexual Medicine определили самую лучшую и худшую позу для женщин в сексе. По данным исследователей, партнерши отдают предпочтение "миссионерской позе", а вот позу "69" считают неприемлемой.

Ученые говорят, что девушки отдают предпочтение тем позициям, в которых способны получить наибольшее удовольствие. Позиция лицом к лицу, как рассказали сексологи, приносит наибольшее удовольствие во время интимной близости большинству девушек по ряду причин:

секс в таком положении не требует большого опыта;

поза позволяет широко варьировать взаимодействие партнеров;

при близости в таком положении большая часть нагрузки достается мужчинам, что позволяет максимально расслабиться.

присутствует визуальный контакт между партнерами и другие.

В то же время наихудшей сексуальной позой, с точки зрения женщин, является "69".

Причина этому проста: отсутствие зрительного контакта, который является чрезвычайно важным для женщин.

Также опрошенные специалистами издания женщины отметили, что им нравится или получать удовольствие, или его дарить. Позиция, которая сочетает оба момента, не приносит особой радости девушкам.

Напомним, к чему ведет отсутствие секса: неожиданный научный ответ.

Ученые из Университета Окленда в Новой Зеландии обнаружили, что уникальные насекомые под названием Clitarchus hookeri имеют прямую зависимость между продолжительностью жизни и количеством совокуплений.

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Кроме этого, раскрыта неожиданная правда про секс.

Исследователи из Университета штата Юта обнаружили, что женщины в США становятся более сексуально раскрепощенными, чем мужчины. За последние несколько десятилетий число женщин, которые занимались сексом с более чем 15 партнерами, увеличилось с трех до семи процентов. Хотя не так уж давно ученые из Великобритании утверждали, что около половины женщин во всем мире почти не испытывают сексуальное влечение.

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