"Зважені та щасливі" 9 сезон: подробности 13 выпуска

Узнайте, как прошла ночь красоты на шоу

«Зважені та щасливі»: как прошел 13 выпуск Фото: instagram.com/thebiggestloserua

Сегодня, 21 ноября, состоялся тринадцатый выпуск самого весомого проекта страны "Зважені та щасливі", который ранее покинула еще одна девушка. В этот вечер участники прошлись по красной дорожке, а все благодаря ночи красоты. Далее в материале узнате о самых неожиданных подробностях шоу.

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К важному событию участников "Зважених та щасливих" готовил самый титулованный дизайнер страны Андре Тан. Посмотреть на участников, которые сменили спортивную форму на изысканные платья, пришли их родные и близкие.

"Зважені та щасливі": 13 выпуск Фото: пресс-служба СТБ

Первым на красной дорожке появился Женя Москаленко, который скинул 49 кг за время проекта. Вслед за ним вышла Тамара Мумладзе, которой удалось избавиться от 26 кг.

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Следующей была самая тяжелая участница "Зважених та щасливих" Лала, которая получила второй шанс от Аниты Луценко и вернулась на проект ранее. За несколько недель она скинула 34 кг.

Перевоплощением присутствующих удивил Александр, который после возвращения на шоу стал в пару с "желтой" Людой. К слову, Люда на момент 13-го выпуска скинула 34 кг.

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Затем на красную дорожку вышел Коля Ворошнов, который на минувшей неделе сбежал из лагеря похудения вслед за Аней, против которой проголосовали "зважені".

Алена Гребенюк и Коля Крицкий образовали новую пару после возвращения последнего на "Зважені та щасливі". Их результат -17 и -47 кг соответственно.

Подошел звездный час "розовой" пары – Наташи и Паши. Павел скинул 50 кг, а его партнерша избавилась от 27 кг. Смущенный и счастливый переменам Павел не сдержался и поцеловал Наташу, вызвав бурю оваций у присутствующих.

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После выхода всех участников проекта, Андре Тан обьявил забег в 13 км с антибонусом для того, кто финиширует последним. Конкурсанты провели некоторое время с родными, переоделись и побежали марафон.

Но Коля отказался участвовать в конкурсе, в чем его поддержали родственники. Его партнерше не удалось переубедить участника, и она побежала одна. Лала тоже была пессимистично настроена, но ее близкие поддержали и уговорили девушку участвовать в забеге.

Первыми к финишу прибыли "коричневые", вслед за ними – "желтые", третьим финишировал Коля Ворошнов. Далее следовали Алена Гребенюк, которую оставил партнер, пара "розовых" и Лала. Последняя получила антибонус +1 кг, а "синие" +2 кг за отказ Коли.

Тренеры сегодня решили провести занятия в зале отдельно для девушек и отдельно для парней. Коля Крицкий отказался не только от забега, но и от тренировки.

По итогам взвешивания худшими на этой неделе оказались Коля и Лала. Ведущая Анита Луценко решила не проводить голосование и выгнала из проекта обоих участников.

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Почему Коля Ворошнов хотел покинуть "Зважені та щасливі", читайте здесь.

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