"Зважені та щасливі" 8-й сезон: на проекте образовалась романтическая пара

На шоу появилась пара влюбленных – Саша и Наташа

Наташа и Саша Фото: пресс-служба СТБ

Сегодня состоится третий выпуск самого весомого шоу страны "Зважені та щасливі", в котором примет участие олимпийский спортсмен Жан Беленюк. Уже не первый год проект дарит не только здоровую счастливую жизнь, но и новые отношения и любовь. Восьмой сезон не исключение.

В одном из конкурсов Саша из синей команды отставал в выполнении заданий, и ему помогала Наташа из команды желтых. Позже девушка призналась, почему она это делала.

Влюбленные не стесняются показывать свои чувства Фото: facebook.com/MasterChefUA

"Мы с Сашей много времени проводим вместе и у нас завязались хорошие отношения. И они уже намного больше, чем дружеские. Саша с одной стороны, очень милый и нежный, а с другой – весельчак. До проекта я хотела совсем другого. Отличную фигуру, карьеру, квартиру и мужа в Лондоне. Но любовь такая. Ты хочешь мужа в Лондоне, а приходит парень из Калуша и говорит: Все, малая, приехали", – смеется Наташа.

Саша – самый тяжелый участник нынешнего сезона Фото: пресс-служба СТБ

Напомним, Саша пришел на проект с мамой, которого она залюбила так, что в свои 20 лет он весит уже 198 кг и является самым тяжелым участником восьмого сезона. Новый выпуск самого весомого шоу страны смотрите уже сегодня на телеканале СТБ.

Напомним, во втором выпуске участники сражались за продукты. В этом же эфире ведущая проекта Мирослава Ульянина составила для толстяков специальное меню для похудения.