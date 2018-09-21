"Зважені та щасливі" 8-й сезон: стало известно, кто отправится на битву слабых
Участники, которые похудели меньше всего, будут бороться за жизнь на проекте
Вчера состоялся четвертый выпуск самого весомого шоу страны "Зважені та щасливі". На этой неделе участникам пришлось не просто тренироваться в зале, а изучать танцевальные па, чтобы победить в батле.
Победным призом стала встреча с кумиром. Выиграла команда синих, и Саша честно заработал встречу с фронтвумен группы THE HARDKISS Юлией Саниной. Кроме того, под гитару пара исполнила известную композицию группы "Журавли".
По правилам сезона участники вылетают каждые три недели, поэтому в этом выпуске одна пара получила черные футболки и будет в дальнейшем бороться на битве лузеров. Традиционно первым на весы стал Василий Вирастюк. На четвертой неделе тренер сбросил 4 килограмма. Теперь его вес составляет 143 килограмма.
Коричневая команда на этой неделе показала наихудший результат. Совместно на двоих Алина Радомская и Наталья Макаренко сбросили 2 килограмма. На турнирной таблице это составило 1,06%. Такого результата оказалось недостаточно, чтобы уберечь себя от желтой линии и черных футболок. Так что через две недели девочкам нужно будет бороться за право остаться в проекте.
Следующая неделя будет для участников еще сложнее, ведь родители и дети проведут ее порознь. Смотрите проект "Зважені та щасливі" каждый четверг на СТБ.
Напомним, ранее ведущая проекта Мирослава Ульянина поделилась рецептом вкусного и полезного завтрака.