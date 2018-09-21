Продолжая просматривать сайт, вы подтверждаете, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ua | Ru

"Зважені та щасливі" 8-й сезон: стало известно, кто отправится на битву слабых

Участники, которые похудели меньше всего, будут бороться за жизнь на проекте

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:31
Алина и Наталья сбросили по 1 кг за неделю Фото: пресс-служба СТБ
Алина и Наталья сбросили по 1 кг за неделю Фото: пресс-служба СТБ

Вчера состоялся четвертый выпуск самого весомого шоу страны "Зважені та щасливі". На этой неделе участникам пришлось не просто тренироваться в зале, а изучать танцевальные па, чтобы победить в батле.

Победным призом стала встреча с кумиром. Выиграла команда синих, и Саша честно заработал встречу с фронтвумен группы THE HARDKISS Юлией Саниной. Кроме того, под гитару пара исполнила известную композицию группы "Журавли".

____02
Саша и Юлия Санина
Фото: пресс-служба СТБ

По правилам сезона участники вылетают каждые три недели, поэтому в этом выпуске одна пара получила черные футболки и будет в дальнейшем бороться на битве лузеров. Традиционно первым на весы стал Василий Вирастюк. На четвертой неделе тренер сбросил 4 килограмма. Теперь его вес составляет 143 килограмма.

1537522040.2886
Василий Вирастюк худеет вместе с участниками
Фото: пресс-служба СТБ

Коричневая команда на этой неделе показала наихудший результат. Совместно на двоих Алина Радомская и Наталья Макаренко сбросили 2 килограмма. На турнирной таблице это составило 1,06%. Такого результата оказалось недостаточно, чтобы уберечь себя от желтой линии и черных футболок. Так что через две недели девочкам нужно будет бороться за право остаться в проекте.

Следующая неделя будет для участников еще сложнее, ведь родители и дети проведут ее порознь. Смотрите проект "Зважені та щасливі" каждый четверг на СТБ.

Напомним, ранее ведущая проекта Мирослава Ульянина поделилась рецептом вкусного и полезного завтрака

Еще несколько материалов по теме:
"Зважені та щасливі" 8-й сезон: Жан Беленюк принял участие в шоу "Зважені та щасливі": участники решат, кто виноват в их ожирении "Зважені та щасливі" 8-й сезон: в третьем выпуске участники боролись со своими страхами Тренер шоу "Зважені та щасливі" рассказал, как похудеть за неделю до отпуска
похудение участники лишний вес зважені та щасливі Василий Вирастюк
Источник: "Сегодня"
Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров