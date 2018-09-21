"Зважені та щасливі" 8-й сезон: стало известно, кто отправится на битву слабых

Участники, которые похудели меньше всего, будут бороться за жизнь на проекте

Алина и Наталья сбросили по 1 кг за неделю Фото: пресс-служба СТБ

Вчера состоялся четвертый выпуск самого весомого шоу страны "Зважені та щасливі". На этой неделе участникам пришлось не просто тренироваться в зале, а изучать танцевальные па, чтобы победить в батле.

Победным призом стала встреча с кумиром. Выиграла команда синих, и Саша честно заработал встречу с фронтвумен группы THE HARDKISS Юлией Саниной. Кроме того, под гитару пара исполнила известную композицию группы "Журавли".

Саша и Юлия Санина Фото: пресс-служба СТБ

По правилам сезона участники вылетают каждые три недели, поэтому в этом выпуске одна пара получила черные футболки и будет в дальнейшем бороться на битве лузеров. Традиционно первым на весы стал Василий Вирастюк. На четвертой неделе тренер сбросил 4 килограмма. Теперь его вес составляет 143 килограмма.

Василий Вирастюк худеет вместе с участниками Фото: пресс-служба СТБ

Коричневая команда на этой неделе показала наихудший результат. Совместно на двоих Алина Радомская и Наталья Макаренко сбросили 2 килограмма. На турнирной таблице это составило 1,06%. Такого результата оказалось недостаточно, чтобы уберечь себя от желтой линии и черных футболок. Так что через две недели девочкам нужно будет бороться за право остаться в проекте.

Следующая неделя будет для участников еще сложнее, ведь родители и дети проведут ее порознь. Смотрите проект "Зважені та щасливі" каждый четверг на СТБ.

Напомним, ранее ведущая проекта Мирослава Ульянина поделилась рецептом вкусного и полезного завтрака.