Продолжая просматривать сайт, вы подтверждаете, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ua | Ru

"Зважені та щасливі" 8-й сезон: в 10-м выпуске участники отвечали на неудобные вопросы

Испытание прошло на высоте 10-ти метров

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 06:03
Участники шоу &quot;Зважені та щасливі&quot; Фото: пресс-служба СТБ
Участники шоу "Зважені та щасливі" Фото: пресс-служба СТБ

Десятый выпуск шоу "Зважені та щасливі" 8-й сезон вышел на экраны 1 ноября. На этой неделе участникам предстояло пройти необычный конкурс, а тренерам шоу побывать в непривычном для себя амплуа.

__57
Марина и Вячеслав Узелковы
Фото: пресс-служба СТБ

Марина и Вячеслав Узелкова предстали в роли ведущих проекта "Хто зверху?". Марина стала капитаном команды "взрослых", а Слава – "детей". "Голосом сверху" был третий тренер проекта – Василий Вирастюк.

"Хотелось бы выиграть, потому что наши дети слишком самоуверенные. Хочется им доказать, что мы опытнее и умнее", – сказала участница желтой команды Людмила.

45232445_1823151877783963_7257349885232414720_n
Фото: facebook.com/TheBiggestLoserUA

Но победу в испытании одержала команда "детей". Младшее поколение оказалось более информированным и дало больше правильных ответов. Команда "детей" создала призовой фонд следующего конкурса – минус три килограмма на взвешивании.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Качаем бедра и ягодицы: комплекс эффективных упражнений от Марины Узелковой

Во втором испытании участникам следовали ответить на вопросы ведущей друг о друге. Например, "Кого из родителей вы считаете самым безответственным, что привело к лишнему веса его ребенка?".

45250652_1823156657783485_3736168832197197824_n
Конкурс на высоте
Фото: facebook.com/TheBiggestLoserUA

"Дети" отвечали на эти вопросы, стоя на 10-метровой высоте. Перед конкурсом все заполнили анкеты с вопросами об отношениях в парах и между семьями. Правильным ответом считался ответ большинства. В этом конкурсе победила команда красных – Богдан и Олег. Мужчины получили главный приз, а все остальные полетели вниз с огромной высоты. Паре зеленых участники назначили антибонус – плюс один килограмм на весы.

45340731_1823227357776415_3343420882163859456_n
Еженедельное взвешивание участников
Фото: facebook.com/TheBiggestLoserUA

На еженедельном взвешивании худший результат показала желтая команда – Людмила и Наталья набрали по 1 килограмму. Женщины получили черные футболки и через две недели отправятся на битву слабых. 

40594026_1748398191925999_7564462754388508672_n
Желтая команда отправится на битву лузеров
Фото: facebook.com/TheBiggestLoserUA

Напомним, ранее Марина Узелкова рассказала, как выбрать идеального тренера. А Мирослава Ульянина рассказала, что такое тефф и с чем его едят.

"Зважені та щасливі" 8-й сезон смотреть 10-й выпуск онлайн: участники играют в "Хто зверху?"

"Зважені та щасливі" 8-й сезон смотреть 10-й выпуск онлайн: испытание на высоте:

"Зважені та щасливі" 8-й сезон смотреть 10-й выпуск онлайн: тренировки участников:

"Зважені та щасливі" 8-й сезон смотреть 10-й выпуск онлайн: еженедельное взвешивание:

Еще несколько материалов по теме:
"Зважені та щасливі" 8-й сезон: кто покинул проект в девятом выпуске "Зважені та щасливі": в восьмом выпуске участников высадили на необитаемом острове
вирастюк телешоу зважені та щасливі Василий Вирастюк
Источник: "Сегодня"
Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров