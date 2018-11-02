"Зважені та щасливі" 8-й сезон: в 10-м выпуске участники отвечали на неудобные вопросы

Испытание прошло на высоте 10-ти метров

Участники шоу "Зважені та щасливі" Фото: пресс-служба СТБ

Десятый выпуск шоу "Зважені та щасливі" 8-й сезон вышел на экраны 1 ноября. На этой неделе участникам предстояло пройти необычный конкурс, а тренерам шоу побывать в непривычном для себя амплуа.

Марина и Вячеслав Узелковы Фото: пресс-служба СТБ

Марина и Вячеслав Узелкова предстали в роли ведущих проекта "Хто зверху?". Марина стала капитаном команды "взрослых", а Слава – "детей". "Голосом сверху" был третий тренер проекта – Василий Вирастюк.

"Хотелось бы выиграть, потому что наши дети слишком самоуверенные. Хочется им доказать, что мы опытнее и умнее", – сказала участница желтой команды Людмила.

Фото: facebook.com/TheBiggestLoserUA

Но победу в испытании одержала команда "детей". Младшее поколение оказалось более информированным и дало больше правильных ответов. Команда "детей" создала призовой фонд следующего конкурса – минус три килограмма на взвешивании.

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Во втором испытании участникам следовали ответить на вопросы ведущей друг о друге. Например, "Кого из родителей вы считаете самым безответственным, что привело к лишнему веса его ребенка?".

Конкурс на высоте Фото: facebook.com/TheBiggestLoserUA

"Дети" отвечали на эти вопросы, стоя на 10-метровой высоте. Перед конкурсом все заполнили анкеты с вопросами об отношениях в парах и между семьями. Правильным ответом считался ответ большинства. В этом конкурсе победила команда красных – Богдан и Олег. Мужчины получили главный приз, а все остальные полетели вниз с огромной высоты. Паре зеленых участники назначили антибонус – плюс один килограмм на весы.

Еженедельное взвешивание участников Фото: facebook.com/TheBiggestLoserUA

На еженедельном взвешивании худший результат показала желтая команда – Людмила и Наталья набрали по 1 килограмму. Женщины получили черные футболки и через две недели отправятся на битву слабых.

Желтая команда отправится на битву лузеров Фото: facebook.com/TheBiggestLoserUA

Напомним, ранее Марина Узелкова рассказала, как выбрать идеального тренера. А Мирослава Ульянина рассказала, что такое тефф и с чем его едят.

"Зважені та щасливі" 8-й сезон смотреть 10-й выпуск онлайн: участники играют в "Хто зверху?"

"Зважені та щасливі" 8-й сезон смотреть 10-й выпуск онлайн: испытание на высоте:

"Зважені та щасливі" 8-й сезон смотреть 10-й выпуск онлайн: тренировки участников:

"Зважені та щасливі" 8-й сезон смотреть 10-й выпуск онлайн: еженедельное взвешивание: