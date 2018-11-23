"Зважені та щасливі" 8-й сезон: в 13-м выпуске участники встретились с родными

Чтобы попасть на долгожданное свидание, толстякам пришлось пройти сложный конкурс

Ведущая "Зважені та щасливі" Мирослава Ульянина Фото: пресс-служба СТБ

Тринадцатый выпуск шоу "Зважені та щасливі" вышел на экраны 22 ноября. В этом эфире четверку самых сильных участников ждал настоящий праздник – встреча с родными в центре ночного Киева.

Чтобы получить драгоценные минуты с близкими, толстячкам следовало пройти особое испытание. Конкурс должен был определить, у кого меньше всего друзей среди участников. В итоге желтые выбороли 13 минут, розовые – 14, а синие – 15.

Испытание позволяло получить дополнительные минуты с родными Фото: facebook.com/TheBiggestLoserUA

Красным не повезло – их время обнулилось, и они могли только увидеть домашних без права поговорить с ними. Но Саша и Наталья из синей команды решили проявить благородство и отдали Олегу и Богдану свои минуты.

Саша и Наталья решили помочь красной команде Фото: пресс-служба СТБ

По правилам, на тринадцатой неделе участников проекта ждал День красоты – в красивых нарядах и похудевшие, они наконец-то появились перед родными. Сияя в новых образах, ровно в полночь участники вышли на красную дорожку возле Национальной оперы. Кроме того, своим родителями показалась ведущая шоу и консультант по питанию Мирослава Ульянина.

Мирослава с родителями Фото: пресс-служба СТБ

На этом сюрпризы для участников не закончились. Родственники выбрали короля и королеву Ночи красоты. Ими стали Наталья из синей команды и Олег из красной. Этих участников ждала приятная неожиданность от ведущей – фотосессия, благодаря которой они cмогли почувствовать себя настоящими звездами.

Олег стал королем вечера Фото: facebook.com/TheBiggestLoserUA

На еженедельном взвешивании под желтой линией оказали Оля и Иван из розовый команды. Они потеряли меньше всего килограммов и поэтому надели черные футболки. Это значит, что через две недели семья отправится на битву слабых, чтобы отстоять свое право остаться на проекте.

Оля и Иван сбросили слишком мало веса Фото: facebook.com/TheBiggestLoserUA

Напомним, ранее тренер шоу Марина Узелкова поделилась своими секретами красоты. А ведущая Мирослава Ульянина рассказала, как правильно чистить зубы.

"Зважені та щасливі" 8-й сезон – смотреть 13-й выпуск онлайн: первое испытание:

"Зважені та щасливі" 8-й сезон – смотреть 13-й выпуск онлайн: подготовка ко Дню красоты:

"Зважені та щасливі" 8-й сезон – смотреть 13-й выпуск онлайн: встреча с родственниками:

"Зважені та щасливі" 8-й сезон – смотреть 13-й выпуск онлайн: взвешивание участников: