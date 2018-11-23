"Зважені та щасливі" 8-й сезон: в 13-м выпуске участники встретились с родными
Чтобы попасть на долгожданное свидание, толстякам пришлось пройти сложный конкурс
Тринадцатый выпуск шоу "Зважені та щасливі" вышел на экраны 22 ноября. В этом эфире четверку самых сильных участников ждал настоящий праздник – встреча с родными в центре ночного Киева.
Чтобы получить драгоценные минуты с близкими, толстячкам следовало пройти особое испытание. Конкурс должен был определить, у кого меньше всего друзей среди участников. В итоге желтые выбороли 13 минут, розовые – 14, а синие – 15.
Красным не повезло – их время обнулилось, и они могли только увидеть домашних без права поговорить с ними. Но Саша и Наталья из синей команды решили проявить благородство и отдали Олегу и Богдану свои минуты.
По правилам, на тринадцатой неделе участников проекта ждал День красоты – в красивых нарядах и похудевшие, они наконец-то появились перед родными. Сияя в новых образах, ровно в полночь участники вышли на красную дорожку возле Национальной оперы. Кроме того, своим родителями показалась ведущая шоу и консультант по питанию Мирослава Ульянина.
На этом сюрпризы для участников не закончились. Родственники выбрали короля и королеву Ночи красоты. Ими стали Наталья из синей команды и Олег из красной. Этих участников ждала приятная неожиданность от ведущей – фотосессия, благодаря которой они cмогли почувствовать себя настоящими звездами.
На еженедельном взвешивании под желтой линией оказали Оля и Иван из розовый команды. Они потеряли меньше всего килограммов и поэтому надели черные футболки. Это значит, что через две недели семья отправится на битву слабых, чтобы отстоять свое право остаться на проекте.
Напомним, ранее тренер шоу Марина Узелкова поделилась своими секретами красоты. А ведущая Мирослава Ульянина рассказала, как правильно чистить зубы.
"Зважені та щасливі" 8-й сезон – смотреть 13-й выпуск онлайн: первое испытание:
"Зважені та щасливі" 8-й сезон – смотреть 13-й выпуск онлайн: подготовка ко Дню красоты:
"Зважені та щасливі" 8-й сезон – смотреть 13-й выпуск онлайн: встреча с родственниками:
"Зважені та щасливі" 8-й сезон – смотреть 13-й выпуск онлайн: взвешивание участников: