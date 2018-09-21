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"Зважені та щасливі" 8-й сезон: в четвертом выпуске участники стали танцорами

Танцуя, пары боролись за встречу со звездами

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 00:05
Участников ждала танцевальная неделя Фото: facebook.com/TheBiggestLoserUA
Участников ждала танцевальная неделя Фото: facebook.com/TheBiggestLoserUA

Четвертый выпуск "Зважені та щасливі" 8-й сезон вышел на экраны 20-го сентября. Очередная неделя для толстячков началась с приятного сюрприза. Родители и дети получили сообщения от своих кумиров. Олег Винник, Верка Сердючка, Ирина Федишин, Ольга Цибульская, группы THE HARDKISS, Неангели, Антитела, ТІК, СКАЙ и другие предложили участникам встретиться лично.

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Кумиры записали видеобращения
Фото: пресс-служба СТБ

Но воплотиться в жизнь могла лишь одна мечта. Парам пришлось стать танцорами и на батле доказать, что именно они достойны встречи. А выбирал победителя эпатажный шоумен Дмитрий Коляденко. Кто и с кем должен был сразится в батле и под какую песню – определяли результаты первого испытания. 

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Участники на конкурсе
Фото: пресс-служба СТБ

Кроме того, встреча разыгрывалась лишь одна, а у родителей и детей, естественно, кумиры разные. Поэтому первое испытание также решало, за чью мечту будет бороться пара. Толстяки вспомнили 90-е, когда все слушали музыку на кассетах. Родители и дети бежали друг против друга, и кто намотал больше пленки – за ту мечту и боролись в танцевальном конкурсе.

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Родственники боролись друг против друга
Фото: пресс-служба СТБ

В большинстве пар победили родители – старшее поколение оказалось более сильным и выносливым. "Зеленые" быстрее всего справились с заданием, поэтому смогли первыми выбрать себе пару соперников и танец. Они решили бороться против "красных", танцуя рок-н-ролл. "Желтые" плясали ча ча ча с парой "оранжевых". "Коричневые" сразились против "голубых", выбрав восточные танцы. А "розовым" пришлось бороться против "синих" в хип-хоп батле. 

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Мирослава решила поддержать команду "розовых" и научиться танцевать
Фото: facebook.com/TheBiggestLoserUA

Первыми на дуэль вышли хип-хоперы – "синие" и "розовые". Пары станцевали под песню Павла Зиброва "Марина". Судья Дима Коляденко решил, что выступление "синих" было более зажигательным, и вручил им победную золотую звезду.

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"Синие" одержали победу
Фото: facebook.com/TheBiggestLoserUA

Затем на сцену вышли "коричневые" и "голубые". Выступление Алины и Натальи понравилось Коляденко больше: хореограф был заметно впечатлен их пластикой и синхронностью. А Женя из "голубой" команды так засмотрелась на Диму, что совершенно забыла о танце. В итоге золотая звезда досталась "коричневым".

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Девушки исполнили восточные танцы
Фото: facebook.com/TheBiggestLoserUA

Выбрать между "желтыми" и "оранжевыми" судье было сложно. Тем нее менее Дима присудил победу Наташе и Людмиле – он посчитал, что девушки действовали более слаженно, в то время как Борис и Катя не попадали в музыку.

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Ча ча ча танцевали "желтые и "оранжевые""
Фото: facebook.com/TheBiggestLoserUA

В завершающем рок-н-ролльном батле победили "зеленые" – Дима Коляденко был в восторге от их костюмированной постановки. Что касается "красных", хореограф отметил, что отец и сын "станцевали, как настоящие мужчины". 

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Богдан перевоплотился в Элвиса Пресли
Фото: facebook.com/TheBiggestLoserUA

Победителей определили проигравшие участники – они вручали звезды наиболее понравившейся паре. Большинство проголосовало за команду "синих" – это подарило Саше возможность встретиться с солисткой группы Hardkiss Юлией Саниной.

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Саша встретился с Юлией Саниной
Фото: facebook.com/TheBiggestLoserUA

На еженедельном взвешивании, по традиции, первым на весы стал Василий Вирастюк. За неделю тренер похудел на целых 4 кг. А под желтой линией оказалась пара "коричневых" – девушки сбросили всего по 1 кг. Они получили черные футболки и отправятся на битву лузеров.

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Результаты взвешивания участников
Фото: facebook.com/TheBiggestLoserUA

"Зважені та щасливі" 8-й сезон 4-й выпуск смотреть онлайн: участники борются за встречу со звездой:

"Зважені та щасливі" 8-й сезон 4-й выпуск смотреть онлайн: подготовка к выступлению:

"Зважені та щасливі" 8-й сезон 4-й выпуск смотреть онлайн: танцевальные батлы:

"Зважені та щасливі" 8-й сезон 4-й выпуск смотреть онлайн: еженедельное взвешивание участников:

Напомним, ранее мы продемонстрировали преображение ведущей шоу "Зважені та щасливі" после набора веса. Сайт "Сегодня" также показывал, как выглядят участники первых сезонов "Зважені та щасливі"

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Источник: "Сегодня"
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