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"Зважені та щасливі" 8-й сезон: Жан Беленюк принял участие в шоу

Серебряный призер Олимпиады-2016 провел тренировку вместе с Василием Вирастюком

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:07
Жан Беленюк Фото: пресс-служба СТБ
Жан Беленюк Фото: пресс-служба СТБ

Завтра состоится третий выпуск самого весомого шоу страны "Зважені та щасливі". Родителям и детям предстоит вспомнить истории из детства друг друга. И для этого они… наденут подгузники.

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Участники надели подгузники
Фото: пресс-служба СТБ

Участники будут проходить дистанцию в 1,5 км, по дороге отвечая на вопросы друг о друге. Они будут касаться детства и молодости партнера. Варианты ответов будут находиться рядом – на пазлах. Задача участника – выбрать пазл с правильным ответом, и донести его к финишу. Если оба партнера принесут все правильные ответы, то смогут сложить логотип шоу. Родителям и детям нужно быть очень быстрыми, ведь за ними будут ехать поливальные машины, которые с легкостью сотрут написанное мелом. А также хорошенько усложнят путь толстячков. Ведь чем ближе поливальная машина, тем больше воды в подгузниках.

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А Василий Вирастюк подготовит сюрприз для своих участников. Устроит им тренировку с Олимпийским призером по греко-римской борьбе Жаном Беленюком. Не пропустите, как девочки будут бороться за внимание нового привлекательного тренера. И удастся ли борцу укротить строптивых участниц, ведь упражнения, которые подобрал Жан – это тренировка как у сборной по греко-римской борьбе!

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Василий Вирастюк участвует в шоу как тренер
Фото: пресс-служба СТБ

"Я видел, что многим участникам тяжело, но не у всех я заметил желание измениться, – комментирует спортсмен. – Не все упражнения были настолько сложные, как участницы говорили".

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Тренеровка с Беленюком
Фото: пресс-служба СТБ

Смотрите новый выпуск "Зважених та щасливих" завтра на телеканале СТБ.

Напомним, во втором выпуске участники шоу сражались за продукты. А ведущая шоу Мирослава Ульянина составила для толстяков диетическое меню.

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Источник: "Сегодня"
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