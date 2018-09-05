"Зважені та щасливі": участники решат, кто виноват в их ожирении

Второй выпуск шоу выйдет в эфир в четверг, 6 сентября

Василий Вирастюк стал одновременно участником и тренером шоу Фото: пресс-служба

Завтра состоится второй выпуск самого весомого шоу страны "Зважені та щасливі". Первая неделя похудения позади и первые участники (команда фиолетовых) получили черные футболки.

Марина с командой Фото: пресс-служба СТБ

Уже в начале второй конкурсной недели участники узнают, что начнут питаться самостоятельно. Но за продукты им нужно будет побороться. Ведь все товары находятся в каморке, куда пары будут заходить по очереди. А вот кто первый, а кто последний – определит детская игра "Крокодил". Конкурсы на проекте строятся таким образом, чтобы родители и дети получше узнали друг друга. Первый конкурс будет заключаться в том, что один участник будет поднимать второго за канат на 6-метровую высоту. И на этой высоте каждый должен показать своему партнеру продукт, который он любит/не любит/на который аллергия или тому подобное. Кроме того, что нужно удерживать свою 100- или 150-килограммовую пару, нужно вспомнить, что твой ребенок или родитель не любит есть. После конкурса ведущая и консультант по питанию Мирослава Ульянина, которая недавно сделала откровенное признание о своем весе, распишет каждой паре индивидуальное меню, заверенное врачами.

Мирослава Ульянина Фото: пресс-служба СТБ

Второй конкурс будет на воде и станет одним из самых сложных и в психологическом, и в физическом плане. Зачастую в семьях родители и дети обвиняют друг друга в каких-то проблемах и не видят своей вины. В этом конкурсе, чтобы выиграть и не упасть в воду, им нужно будет наконец-то признать свою вину и разобраться в проблеме. Участникам будет задаваться конкретный вопрос, и они должны решить, кто виноват в этой проблеме: ты или я. Это испытание принесет трем парам бонус в виде -1 кг на взвешивании, а три семьи получат антибонус +1 кг. Те семьи, которые не смогут найти общий язык, проиграют.

Кто же виноват в проблемах с весом: родители или дети? Смотрите уже завтра на телеканале СТБ.

Напомним, ранее мы показывали преображение ведущей шоу "Зважені та щасливі" после набора веса.