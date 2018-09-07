"Зважені та щасливі": во втором выпуске участники сражались за продукты

Чтобы первыми попасть в кладовую, толстяки сыграли в "Крокодила"

Марина Узелкова со своей командой Фото: пресс-служба СТБ

Второй выпуск "Зважені та щасливі" 8-й сезон вышел на экраны 6-го сентября. В начале второй конкурсной недели участники узнали, что вскоре начнут питаться самостоятельно. Но за продукты им пришлось побороться – все товары находились в кладовой, куда пары (родители и их дети) заходили по очереди. А вот кто первый, а кто последний – определяла детская игра "Крокодил".

Участники перед первым испытанием Фото: facebook.com/TheBiggestLoserUA

На выполнение задания участникам дали 30 минут. Победители получали право первыми зайти в кладовую и выбрать любые продукты на свой вкус. А проигравшие были вынуждены забрать то, что осталось.

Стоит отметить, что испытания на проекте строятся таким образом, чтобы родители и дети лучше узнали друг друга. Первый конкурс заключался в том, что один участник команды должен был поднять второго за канат на 6-метровую высоту. И на этой высоте каждому следовало жестами и мимикой показать своему партнеру продукт, который он любит/не любит/от которого тошнит. Помимо того, что нужно было удерживать свою 100- или 150-килограммовую пару, следовало вспомнить, что твой ребенок или родитель не любит есть.

Толстяки соревновались на высоте Фото: facebook.com/TheBiggestLoserUA

Право зайти в кладовую первыми получили "синие" и "коричневые" – они дали по 3 правильных ответа. А забрать то, что оставили конкуренты, пришлось "голубым" и "фиолетовым". Мама и дочь в голубых футболках не смогли ответить ни на один вопрос о пищевых привычках друг друга, а родственники в фиолетовых нарядах получили черные футболки в прошлом выпуске.

Результаты участников Фото: facebook.com/TheBiggestLoserUA

После конкурса ведущая и консультант по питанию Мирослава Ульянина расписала каждой паре индивидуальное меню, одобренное врачами. Кроме этого, Мирослава показала проигравшим, как приготовить вкусный и полезный завтрак из минимума продуктов.

На следующий день Василий Вирастюк провел тренировку, основанную на богатырских упражнениях. Спортсмен заставил толстячков перепрыгивать через покрышки и выполнять упражнения с молотом. Другой тренер – Вячеслав Узелков – выбрал для участников тренировку с мячами.

Второй конкурс прошел на воде и стал одним из самых сложных и в психологическом, и в физическом плане. Зачастую в семьях родители и дети обвиняют друг друга в каких-то проблемах и не видят своей вины. В этом испытании, чтобы выиграть и не упасть в воду, им нужно было наконец-то признать свою ответственность и разобраться в проблеме. Ведущая Мирослава задавала участникам вопросы о семейных отношениях, и они должны были решить, кто виноват в этой проблеме: он сам или другой.

Испытание прошло над водой Фото: facebook.com/TheBiggestLoserUA

Участникам надели на головы специальные шлемы с большими стрелками, которыми они показывали на нужный вариант – "я" или "ты". Если ответы партнеров не совпадали, у них из-под ног забирали дощечки, которые помогали удерживать равновесие над холодной водой.

Участники показывали на ответы наклоном головы Фото: facebook.com/TheBiggestLoserUA

Это испытание принесло трем парам бонус в виде -1 кг на взвешивании, а три семьи получили антибонус +1 кг. Проигрывали те родственники, которые не могли найти общий язык. Первой сдалась команда "оранжевых" – дочь и отец. После них покинула конкурс команда "розовых". "Коричневым", наоборот, удалось получить бонус.

Во втором раунде в воду упали участники "фиолетовой" и "синей" команд. "Красные" выстояли и одержали победу. В третьем раунде антибонус получила "голубая" команда – одна из ее участниц отказалась участвовать в конкурсе. "Желтые" правильно ответили на все вопросы и получили – 1 кг на взвешивании.

Контрольное взвешивание участников Фото: facebook.com/TheBiggestLoserUA

В конце первой конкурсной недели тренер Марина Узелкова проиграла спор, поэтому ей пришлось явиться на еженедельное взвешивание в смешном костюме – она нарядилась полной женщиной в купальнике.

"Мне было очень тяжело и жарко, и поняла, каково приходится нашим участникам", – рассказала тренер.

"Оранжевые" похудели меньше всего Фото: facebook.com/TheBiggestLoserUA

По результатам взвешивания под желтой линией оказалась команда "оранжевых" – они потеряли меньше всего веса. В конце третьей недели им придется сразиться с "фиолетовым" за право дальнейшего участия в проекте.

Напомним, ранее мы показывали преображение ведущей шоу "Зважені та щасливі" после набора веса. Сайт "Сегодня" также показывал, как выглядят участники первых сезонов "Зважені та щасливі".

"Зважені та щасливі" второй выпуск смотреть онлайн: участники играют в "Крокодила":

"Зважені та щасливі" второй выпуск смотреть онлайн: тренировки с Василием Вирастюком и Вячеславом Узелковым:

"Зважені та щасливі" второй выпуск смотреть онлайн: участники отвечают на личные вопросы:

"Зважені та щасливі" второй выпуск смотреть онлайн: еженедельное взвешивание участников: