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"Зважені та щасливі" 13-й выпуск: участники пройдутся по красной дорожке

Специальным гостем проекта станет дизайнер Андре Тан

«Зважені та щасливі»: 13-й выпуск Фото: пресс-служба СТБ

Сегодня, 21 ноября, состоится тринадцатый выпуск самого весомого проекта страны "Зважені та щасливі", который ранее покинула Анна из команды "красных".

На этой неделе взвешенные будут идти по красной дорожке, чтобы впечатлить всю страну. К этому событию их будет готовить самый титулованный дизайнер страны Андре Тан.

Андре Тан на "Зважені та щасливі" Фото: пресс-служба СТБ

Звездный гость придумает для участников особую плату за свою работу – забег длиной в 13 км. Тот, кто финиширует первым, получит от Андре, кроме яркого образа, еще и -2 кг на взвешивании.

В этом выпуске дизайнер также расскажет, как подобрать одежду людям "плюс сайз". Кроме того, кто-то из участников наконец-то решится на… поцелуй!

Андре Тан на "Зважені та щасливі" Фото: пресс-служба СТБ

Смотрите "Зважені та щасливі" сегодня в 19:00 на телеканале СТБ и вдохновляйтесь на собственные перемены.

Напомним, что ранее мы показали, как сейчас выглядит бывшая участница 9-го сезона "Зважені та щасливі".

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