Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua
Анонс

"Зважені та щасливі" 13-й выпуск: участники пройдутся по красной дорожке

Специальным гостем проекта станет дизайнер Андре Тан

Редакция Сегодня Lifestyle
Вчера, 13:31
«Зважені та щасливі»: 13-й выпуск
«Зважені та щасливі»: 13-й выпуск
Фото: пресс-служба СТБ

Сегодня, 21 ноября, состоится тринадцатый выпуск самого весомого проекта страны "Зважені та щасливі", который ранее покинула Анна из команды "красных".

На этой неделе взвешенные будут идти по красной дорожке, чтобы впечатлить всю страну. К этому событию их будет готовить самый титулованный дизайнер страны Андре Тан.

Андре Тан на
Андре Тан на "Зважені та щасливі"
Фото: пресс-служба СТБ

Звездный гость придумает для участников особую плату за свою работу – забег длиной в 13 км. Тот, кто финиширует первым, получит от Андре, кроме яркого образа, еще и -2 кг на взвешивании.

В этом выпуске дизайнер также расскажет, как подобрать одежду людям "плюс сайз". Кроме того, кто-то из участников наконец-то решится на… поцелуй!

Андре Тан на
Андре Тан на "Зважені та щасливі"
Фото: пресс-служба СТБ

Смотрите "Зважені та щасливі" сегодня в 19:00 на телеканале СТБ и вдохновляйтесь на собственные перемены.

Напомним, что ранее мы показали, как сейчас выглядит бывшая участница 9-го сезона "Зважені та щасливі".

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
"Зважені та щасливі" 9-й сезон: как выглядит вылетевшая участница сейчас "Зважені та щасливі": одного из участников госпитализировали во время конкурса Похудела на 50 кг: преображение актрисы повергло сеть в шок
похудение Андре Тан телешоу Зважені та щасливі
Реклама

Новости партнеров

Тарзан выбросил Королеву в мусорный бак, над видео смеется сеть
Тарзан выбросил Королеву в мусорный бак, над видео смеется сеть
Без кефира и творога: названы главные правила ужина
Без кефира и творога: названы главные правила ужина
Женский храп оказался признаком серьезного заболевания
Женский храп оказался признаком серьезного заболевания
Ветчина из рульки - отличная закуска, лучше любой колбасы
Ветчина из рульки - отличная закуска, лучше любой колбасы
Загрузка...

Популярные статьи

Вчера, 14:38Wellness

Календарь прививок 2019 в Украине: вакцинация детей и взрослых

Вчера, 09:10Fun

"Кусочек ткани, а не платье": невеста на фото удивила нарядом

Вчера, 09:00Fun

Пес из-за мутации навсегда останется щенком: фото

Вчера, 07:52Wellness

Какой вред ребенку могут принести запущенные аденоиды: советы врачей

21 ноябряСтиль

Мисс элегантность: Елена Зеленская покорила нарядом с необычным декольте

21 ноябряEvents

Поздравления с Днем Михаила 2019: короткие стихи и проза

21 ноябряFun

Михайлов день 2019: что ни в коем случае нельзя делать

21 ноябряFood

Новогодний салат из куриной печени с корейской морковью

21 ноябряFun

21 ноября: какой праздник, что нельзя делать и как провести день

21 ноябряWellness

Почему кружится голова посреди дня: причины и методы лечения

21 ноябряШоу-бизнес

"Заворотнюк умерла час назад": семья актрисы шокирована очередными новостями

21 ноябряТехно

Человека впервые ввели в состояние анабиоза

20 ноябряFun

Сеть удивили провокационные снимки сына президента

20 ноябряFood

Мясные блюда на Новый год 2020: ТОП-5 праздничных рецептов

20 ноябряWellness

Почему выпадают волосы: причины проблемы и способы ее решения

20 ноябряАфиша

Тайная помолвка и письма: история любви королевы Елизаветы II и принца Филиппа

Новости партнеров

Олег Винник впервые представил публике свою жену
Олег Винник впервые представил публике свою жену
Отбивные с помидором и сыром в духовке
Отбивные с помидором и сыром в духовке
Названа диета, которая помогает бороться со старческим слабоумием
Названа диета, которая помогает бороться со старческим слабоумием
Выявлена новая причина бесплодия - Cursorinfo: главные...
Выявлена новая причина бесплодия - Cursorinfo: главные...
Оригинальные идеи для однокомнатной квартиры: как удивлять гостей
Оригинальные идеи для однокомнатной квартиры: как удивлять гостей
Девушка дня. Рафаэлла Фико - экс-подруга Марио Балотелли
Девушка дня. Рафаэлла Фико - экс-подруга Марио Балотелли
Настя Каменских произвела фурор новым фото
Настя Каменских произвела фурор новым фото
Назвали найбільш шкідливий продукт у світі
Назвали найбільш шкідливий продукт у світі