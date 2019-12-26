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"Зважені та щасливі" 9 сезон: что будет в суперфинале проекта

Сегодня зрители увидят, как изменились все 18 участников

"Зважені та щасливі" суперфинал Фото: пресс-служба СТБ

Сегодня, 26 декабря, состоится грандиозный финал самого весомого проекта страны "Зважені та щасливі". Ведущая – Анита Луценко, тренеры – Марина Боржемская, Иракли Макацария. Зрители наконец-то увидят, как изменились 18 толстяков, которые 8 месяцев назад пришли в лагерь похудения, чтобы изменить свою жизнь. Это будут невероятные перевоплощения!

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Этим вечером станут известны имена победителей основного взвешивания и домашнего. Лидером основного станет одна из пар-финалистов – "розовые" Паша с Наташей или "коричневые" Женя с Тамарой. У кого же было больше сил и терпения, стремления к похудению и победе?

Победителем домашнего похудения станет один участник, который, как мы увидим в финале, скинул больше 50% от своего веса! Фантастическое выступление подарит зрителям TAYANNA. А один из участников осмелится сделать предложение своей половинке.

TAYANNA Фото: пресс-служба СТБ

Сможет ли Николай Ворошнов побить свой рекорд первого сезона? И чьи же участники станут победителями: пара опытного тренера Марины Боржемской или тренера-новичка Иракли Макацария? Узнайте сегодня в 19:00 на телеканале "СТБ".

Ранее мы рассказывали, как прошел 17 выпуск шоу "Зважені та щасливі".

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