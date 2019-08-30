"Зважені та щасливі" 9 сезон: кто покинул проект в первом выпуске

Меньше всего веса сбросила подопечная Марины Боржемской

Катя и Саша из зеленой команды Фото: пресс-служба СТБ

Вчера состоялась премьера самого весомого проекта страны "Зважені та щасливі". И уже в первом выпуске проект покинул один участник. В этом сезоне уже на первой неделе участников объединили в пары для дальнейшего пребывания в шоу. Они получили то, о чем мечтали всю жизнь – партнера и поддержку. Взвешиваются участники также в парах, а вот вылетают из проекта по одному – кто меньше всех сбросил.

Под желтой линией вчера оказались участницы из желтой команды и зеленой – Людмила Чаднова и Екатерина Лукьяшко. Люда скинула -2 кг при начальном весе 144 кг, а Катя – 2 кг при начальном весе 127 кг. По результатам голосования, участники решили, что Людмиле помощь проекта нужнее и покинуть лагерь на первой неделе должна журналистка Екатерина Лукьяшко.

Екатерина Лукьяшко – участница команды Марины Боржемской Фото: пресс-служба СТБ

Екатерина была полной всегда. По словам Кати, одной из причин, которая частично повлияла на ранний набор веса, стал гипоталамический синдром (комплекс эндокринных, обменных, вегетативных расстройств, обусловленных патологией гипоталамуса). Всегда любила вкусно поесть и никогда не занималась спортом.

Катя хочет изменить себя, чтобы создать отношения. Она реализовалась в карьере, но в личной жизни одни неудачи. Работала журналистом во многих изданиях: начиная от небольшой районной газеты заканчивая местом, где сейчас работает редактором – сайт Gazeta.ua. В подчинении Кати теперь даже есть несколько журналистов. Она считает, что достаточно успешна и хорошо зарабатывает. Мечтает написать книгу про 100 худших свиданий.

Уже завтра на СТБ в ток-шоу "Зважся!" зрители увидят, продолжает ли Екатерина худеть самостоятельно дома.

Напомним, ранее модель XL прокомментировала свое участие в проекте.

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