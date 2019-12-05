Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"Зважені та щасливі" 9 сезон: кто покинул шоу в 15 выпуске

На проекте остались три пары

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 22:18
"Зважені та щасливі": кто покинул шоу в 15 выпуске
"Зважені та щасливі": кто покинул шоу в 15 выпуске
Фото: instagram.com/thebiggestloserua

Сегодня, 5 декабря, состоялся пятнадцатый выпуск самого весомого проекта страны "Зважені та щасливі", который ранее покинула Алена Гребенюк. На этот раз на шоу состоялся самый жесткий конкурс этого сезона.

Как похудеть к Новому году, смотрите в сюжете:

В полуфинал "Зважених та щасливих" прошли те участники, которым оказался по зубам самый экстремальный заезд сезона. Напомним, что на проекте остались три пары – "коричневые", "желтые", "розовые" и одиночка Коля Ворошнов. Сегодня "Зважені та щасливі" покинул мужчина.

Пятнадцатая неделя проекта подготовила для участников гонки на тракторах. Мужчины находились за рулем, а девушки – на привязанных шинах. Их задачей было постараться на скорости удержаться, сидя просто на покрышках и отцеплять шины, перепрыгивая с одной на другую.

Единственный шанс остаться на проекте – лишиться всех шин. На трассе также находились чекпоинты: первый это -1 кг, а последний – это +1 кг.

"Зважені та щасливі": 15-й выпуск
Фото: пресс-служба СТБ

Ведущая Анита Луценко решила помочь Коле Ворошнову и стала с ним в пару на момент конкурса. В ходе конкурса "желтая" Люда несколько раз падала с шины, в то время как "розовая" Наташа взяла хороший старт и первой сбросила одну из шин. "Красный" Коля также падал несколько раз, но избавился от всего груза.

"Коричневые" получили дополнительное колесо от конкурента в лице "желтого" Александра. Первый бонус в виде – 1 кг получил Ворошнов, а +1 кг достался "желтым", как и дополнительная шина от "розовых". К слову, "розовый" Павел также решил подставить "коричневых", съев за это накануне конкурса колбасу и соленые огурцы.

"Зважені та щасливі": 15-й выпуск
Фото: пресс-служба СТБ

На финише у Жени остались две шины, а это значит, что против него гарантировано будут два голоса, если он попадет под желтую линию. Первым к финишу пришел Коля, а последними "желтые".

На сегодняшнем взвешивании "розовые" Наташа и Павел показали лучший результат – 9 кг. В номинацию попали два самых заклятых врага этого сезона "Зважених та щасливих" – Коля и Женя. Отметим, что для обоих это первое попадание под желтую линию.

Участники проголосовали против Коли Ворошнова, который и покинул проект "Зважені та щасливі" в 15 выпуске.

INSTAGRAM

Ранее мы писали, что в 14 выпуске "Зважені та щасливі" подрались двое участников.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
"Зважені та щасливі" 9 сезон: все подробности 14 выпуска Как быстро похудеть к Новому году: семь простых шагов "Зважені та щасливі" 9 сезон: с проекта выгнали сразу двух участников
похудение телешоу Зважені та щасливі
Реклама

Новости партнеров

Плитка для туалета: как выбрать и уложить своими руками (62 фото)
Плитка для туалета: как выбрать и уложить своими руками (62 фото)
Лорак таємно повернулася до України: сльози текли струмком
Лорак таємно повернулася до України: сльози текли струмком
Михайлов рассказал о реакции жены на клип «Спаси меня» с Климовой
Михайлов рассказал о реакции жены на клип «Спаси меня» с Климовой
«Я счастлива!»: муза Петросяна впервые ответила сплетникам
«Я счастлива!»: муза Петросяна впервые ответила сплетникам
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 08:58Fun

Девушки из "Мисс Вселенная" ошарашили сеть снимками без косметики

Вчера, 19:06Шоу-бизнес

Анна Ризатдинова и Женя Кот публично поссорились: резкий комментарий финалистки "Танців з зірками"

Вчера, 15:38Эксклюзив

"Меня привезли в рабство": "Мисс Украина Вселенная 2019" Анастасия Суббота о жизни в Китае, замужестве и необычном хобби

Вчера, 15:13Fun

Сын миллионера 21 год живет на улице с протянутой рукой: фото

Вчера, 12:14Fun

4 декабря: какой праздник, как провести день и что нельзя делать

Вчера, 11:37Fun

Введение во храм Пресвятой Богородицы 2019: что ни в коем случае нельзя делать

Вчера, 11:00Food

Традиционные салаты на Новый год: ТОП-5 рецептов

Вчера, 09:59Fun

Мужчина нашел в реке клад стоимостью 2,4 миллиона гривен: фото

Вчера, 09:05Техно

Брат наркобарона Пабло Эскобара представил "неубиваемый" смартфон: фото

3 декабряFun

"Это последняя купюра. Люблю тебя, папа": надпись на банкноте растрогала сеть

3 декабряEvents

Гороскоп на год Белой Крысы 2020: ТОП-3 самых богатых знаков зодиака

3 декабряШоу-бизнес

"Другой человек": Влад Яма с необычной прической показал, как выглядел 16 лет назад

3 декабряТехно

MIUI 11 стала доступна для старых смартфонов Xiaomi

3 декабряШоу-бизнес

После жестокого избиения экс-невеста Кличко показала совместное фото с бойфрендом-садистом

3 декабряFun

В Чернобыле показали на видео невероятных животных

3 декабряТехно

Найден способ получить лицензию Windows 10 бесплатно

Новости партнеров

Спальня на даче: стильные решения для уютного дачного домика
Спальня на даче: стильные решения для уютного дачного домика
Ани Лорак изменилась до неузнаваемости
Ани Лорак изменилась до неузнаваемости
Кто родил дочь Сергею Лазареву
Кто родил дочь Сергею Лазареву
Андрей Данилко чуть не умер во время концерта
Андрей Данилко чуть не умер во время концерта
Назван продукт, снижающий потенцию у мужчин
Назван продукт, снижающий потенцию у мужчин
Немецкие врачи назвали 10 продуктов, которые заменят лекарства
Немецкие врачи назвали 10 продуктов, которые заменят лекарства
Обнародован детский снимок самой красивой женщины в мире
Обнародован детский снимок самой красивой женщины в мире
11 малоизвестных фактов об Анджелине Джоли
11 малоизвестных фактов об Анджелине Джоли