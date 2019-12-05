"Зважені та щасливі" 9 сезон: кто покинул шоу в 15 выпуске

На проекте остались три пары

"Зважені та щасливі": кто покинул шоу в 15 выпуске Фото: instagram.com/thebiggestloserua

Сегодня, 5 декабря, состоялся пятнадцатый выпуск самого весомого проекта страны "Зважені та щасливі", который ранее покинула Алена Гребенюк. На этот раз на шоу состоялся самый жесткий конкурс этого сезона.

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В полуфинал "Зважених та щасливих" прошли те участники, которым оказался по зубам самый экстремальный заезд сезона. Напомним, что на проекте остались три пары – "коричневые", "желтые", "розовые" и одиночка Коля Ворошнов. Сегодня "Зважені та щасливі" покинул мужчина.

Пятнадцатая неделя проекта подготовила для участников гонки на тракторах. Мужчины находились за рулем, а девушки – на привязанных шинах. Их задачей было постараться на скорости удержаться, сидя просто на покрышках и отцеплять шины, перепрыгивая с одной на другую.

Единственный шанс остаться на проекте – лишиться всех шин. На трассе также находились чекпоинты: первый это -1 кг, а последний – это +1 кг.

"Зважені та щасливі": 15-й выпуск Фото: пресс-служба СТБ

Ведущая Анита Луценко решила помочь Коле Ворошнову и стала с ним в пару на момент конкурса. В ходе конкурса "желтая" Люда несколько раз падала с шины, в то время как "розовая" Наташа взяла хороший старт и первой сбросила одну из шин. "Красный" Коля также падал несколько раз, но избавился от всего груза.

"Коричневые" получили дополнительное колесо от конкурента в лице "желтого" Александра. Первый бонус в виде – 1 кг получил Ворошнов, а +1 кг достался "желтым", как и дополнительная шина от "розовых". К слову, "розовый" Павел также решил подставить "коричневых", съев за это накануне конкурса колбасу и соленые огурцы.

"Зважені та щасливі": 15-й выпуск Фото: пресс-служба СТБ

На финише у Жени остались две шины, а это значит, что против него гарантировано будут два голоса, если он попадет под желтую линию. Первым к финишу пришел Коля, а последними "желтые".

На сегодняшнем взвешивании "розовые" Наташа и Павел показали лучший результат – 9 кг. В номинацию попали два самых заклятых врага этого сезона "Зважених та щасливих" – Коля и Женя. Отметим, что для обоих это первое попадание под желтую линию.

Участники проголосовали против Коли Ворошнова, который и покинул проект "Зважені та щасливі" в 15 выпуске.

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Ранее мы писали, что в 14 выпуске "Зважені та щасливі" подрались двое участников.

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