"Зважені та щасливі" 9 сезон: модель XL прокомментировала свое участие

Рима Пенджиева участвовала в проекте "Дом-2"

Иракли Макацария и Рима Пенджиева Фото: пресс-служба СТБ

29 августа на телеканале СТБ стартует девятый сезон самого весомого проекта страны "Зважені та щасливі". Ведущая – Анита Луценко. Тренеры – Марина Боржемская, Иракли Макацария.

В этом году 18 участников будут бороться за новую и счастливую жизнь – 9 мужчин и 9 женщин. Среди них модель XL, участница проекта "Дом-2" Рима Пенджиева. Почему же она решила изменить свою жизнь и как ей первые испытания?

Рима Пенджиева Фото: пресс-служба

"Я рада, что нахожусь здесь. Даже до конца не верится. У нас много молодых участников, все активные и готовы идти к своей цели. Понимаю, что мне будет сложно, поскольку я привыкла жить в своем теле. Я когда-то пропагандировала пышную красоту. Но пришла сюда, чтобы изменить себя. Боюсь, что буду казаться слабым участником. После первого конкурса болят руки и ноги. Но буду стараться. Терпение и сила духа помогут все преодолеть".

Также Рима поделилась, почему решила прийти на проект именно сейчас.

Участники на первом конкурсе Фото: пресс-служба

"Случаются иногда ситуации, когда хочется кардинально поменять свою жизнь. Раньше я жила для кого-то. Сейчас хочу пожить для себя. Изменить себя и посмотреть на другую себя. Моим тренером стала Марина Боржемская. О Марине ходят слухи: когда она ставит цель, доводит всех участников до нужного результата. Очень рада с ней познакомиться. Скажу честно, даже рада, что не попала в команду Иракли, потому что стеснялась бы его. Пусть лучше Марина на меня кричит, если нужно", – улыбается Рима.

Как Рима сработается со своим тренером Мариной Боржемской, сможет ли преодолеть слабость и откровенное признание о трагическом прошлом, увидим уже с 29 августа на телеканале СТБ.

Напомним, ранее Анита Луценко показала, как выглядела семь лет назад. А Марина Боржемская поделилась советами, как начать новую жизнь.

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