"Зважені та щасливі" 9 сезон: с проекта выгнали сразу двух участников

Не все вернувшиеся конкурсанты воспользовались вторым шансом

Анита Луценко Фото: instagram.com/anitasporty

Сегодня, 21 ноября, состоялся тринадцатый выпуск самого весомого проекта страны "Зважені та щасливі". Участники преодолели 13 км пешком, а ведущая Анита Луценко отправила домой сразу двоих конкурсантов. О том, кто покинул шоу на этот раз, читайте далее в материале.

Смотрите, что думают о своей профессии фитнес-тренеры:

Новый выпуск "Зважених та щасливих" был очень необычным. На проект пришел Андре Тан, который направил все свои силы на преображение "зважених". Участники выбрали самые лучшие наряды, поменяли прически и блистали на красной дорожке. Встретиться с ними пришли их родные и близкие.

После звездного часа на "Зважені та щасливі" ребят ждал забег в 13 км, а после и взвешивание, которое, стоит отметить, удивило не только ведущую и тренеров, но и самих участников.

Так, "коричневые" не скинули ни одного кг, Алена Гребенюк шокировала саму себя, увидев на весах 0 кг, Лала и Коля Крицкий и вовсе набрали лишнего.

Ведущая Анита Луценко посчитала такие результаты непозволительными. Она отметила, что участники, которые вернулись на проект, не воспользовались своим шансом. Тренер отменила голосование и отправила Лалу и Колю домой.

Таким образом, в 13 выпуске "Зважені та щасливі" покинули сразу двое – Лала и Коля.

INSTAGRAM

Ранее мы писали о том, что участника "Зважених та щасливих" госпитализировали во время конкурса.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.