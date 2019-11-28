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"Зважені та щасливі" 9 сезон: в 14 выпуске подрались двое участников

Женя Москаленко и Коля Ворошнов едва не покинули проект

Редакция Сегодня Lifestyle
Вчера, 23:45
«Зважені та щасливі»: 14-й выпуск
«Зважені та щасливі»: 14-й выпуск
Фото: скриншот

В это воскресенье, 28 ноября, состоялся 14 выпуск шоу "Зважені та щасливі", во время которого произошла драка между двумя участниками. Узнайте, кого Анита Луценко чуть не выгнала из проекта досрочно.

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В 14 эпизоде "Зважених та щасливих" участников ждал сложный конкурс – удержать автомобили весом в 1 тонну. Во время испытания Коля Ворошнов и Женя Москаленко, между которыми давно назрел конфликт, обменялись неприятными фразами в адрес друг друга. После завершения конкурса они продолжили выяснять отношения, что переросло в драку.

Колю и Женю розняли, но дальнейшее их пребывание на проекте оказалось под угрозой.

"Зважені та щасливі": 14-й выпуск
Фото: скриншот

Не скрывала своей радости бывшая партнерша Жени Рима Панджиева, которая вернулась на проект. "Большое спасибо Коле Ворошнову, что он это сделал. Потому что его руками свершилось хоть какое-то правосудие", – с улыбкой сказала Рима.

Во время взвешивания ведущая проекта Анита Луценко заявила, что хотела бы отправить Ворошнова и Москаленко домой, но все должно решить взвешивание. Тренер ребят Марина Боржемская сказала, что ей стыдно за такое поведение своих подопечных, и что, видимо, она мало дает им нагрузки, что Коля и Женя выясняют отношения между собой таким способом.

"Я не хочу оставаться на проекте без своего партнера. Мне будет тяжело без него эмоционально, морально и физически", – прокомментировала "коричневая" Тамара.

Кто покинул проект "Зважені та щасливі" в 14 выпуске, читайте здесь.

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